YouTube sale a defender a Flash

Esta es la semana de los aliados improbables. Ayer un gigante del porno declaró que piensan pasarse a HTML5 descartando los videos en Flash, dándole una base contundente a la postura de Apple al respecto, pese a que Apple reniega del porno en el App Store. Hoy es YouTube quien salió a defender la necesidad de Flash para entregar videos online, y si seguimos así, mañana probablemente Irán le va a ofrecer un préstamo a Estados Unidos.

Más allá de las ironías de la industria, es oportuno desmenuzar los argumentos de YouTube que tienen mucho sentido.

¿Por qué YouTube es un aliado improbable para Flash?

Básicamente, porque siendo el sitio de videos más importante del mundo, y por lo mismo el sitio donde más se usa el reproductor de videos Flash en la Internet, de un tiempo a esta parte viene ofreciendo la posibilidad de ver los videos usando la etiqueta video de HTML5.

Los antecedentes de esto se remontan al 2007, año en el cual YouTube empezó a almacenar todos su videos codificados en formato H.264, usando el reproductor de Flash como una herramienta para desplegarlos y entregarlos dosificadamente al espectador. Cuando los dueños de iPhones aumentaron violentamente la cantidad de navegantes móviles, YouTube los recibió de buena gana mostrándoles el video mismo y saltándose el uso de Flash como intermediario. Posteriormente, la aparición del iPad confirmó esta medida.

Pero eso no es todo. El año pasado Google compró On2 technologies , autores de los codecs VP6, VP7 y VP8, y liberó este último en la forma de WebM, con la esperanza de terminar con la rivalidad entre el uso de H.264 (soportado por Internet Explorer y Safari) y Theora (soportado por Opera y Firefox). No es que Google se hiciera muchos problemas por esto (Chrome soporta tanto H.264 como Theora) pero pensó que WebM podría unificar los esfuerzos para universalizar el soporte de video HTML5. En realidad lo que logró fue que Opera y Mozilla se pasaran a WebM, pero los otros dos siguen firmemente plantados en apoyar H.264. Lo importante es que, como impulsor del HTML5 Google y por transitividad YouTube y Chrome -el navegador más versátil para reproducir video HTML5- son un peligro para Flash.

¿Por qué no es tan improbable en realidad?

Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Durante los últimos 4 años Flash ha sido la piedra angular de YouTube y YouTube la mejor vitrina de Flash. No se termina una simbiosis tan fructífera de la noche a la mañana y ambas empresas se siguen apoyando en las buenas y en las malas.

En segundo lugar, como todo promotor de contenidos YouTube necesita todas las vitrinas posibles. Actualmente la mayoría de esas vitrinas son compatibles con Flash, por lo que darles la espalda y hacer como que todo el mundo tiene un browser HTML5 sería bastante negligente. Dejarían fuera a millones de navegantes que usan Firefox 1.5 o 2.x, IE6, IE7… bueno, ya se entiende la idea. En el nombre de todos esos visitantes que no quieren o no saben upgradear el navegador, YouTube sigue necesitando a Flash.

Tercero, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ya no es un secreto para nadie que Google y Apple son rivales en múltiples frentes. A lo mejor cuando se habla de HTML5 Google (a través de Chrome y YouTube) es un dolor de cabeza para Flash, pero cuando hablamos de Android, por ejemplo, el soporte full de flash 10.1 en el OS móvil de Google es un ángulo de ventaja por sobre el iPhone, un espaldarazo mutuo entre los que combaten al teléfono de la manzanita. De alguna manera, estar compitiendo y combatiendo con Apple en algunos productos hace de Google y Adobe aliados circunstanciales.

¿Y cuáles son los argumentos?

A esto queríamos llegar. Revisemos un poco los argumentos

Estandarización: esto lo mencionamos antes. Según YouTube, el público sube 24 horas de video en cada minuto. Dependiendo de los videos el sistema tiene que redimensionarlos generando versiones de 1080, 720, 480 y 360p, ponerlo disponible en H.264 por si alguien lo quiere ver en el iPad y en fin, hacer mucho postprocesamiento para garantizar la difusión del material. Gracias a Flash, hay muchas plataformas y navegadores que pueden ver ese video sin más transformaciones y, mientras menos transformaciones se requieran, menos costos de operación. Streaming: el visor de video en Flash permite desplegar el video en forma paulatina, o saltar hacia un instante específico del video. Todo eso se hace manipulando flashvars o variables que Flash toma e interpreta via Actionscript y que HTML5 no tiene. La etiqueta video te muestra un archivo como quien enlaza una foto sin manejar el concepto de streaming. Tu browser y tu conexión a internet tendrán que preocuparse de mostrarlo en forma fluida y dosificar la carga. Protección de contenido: Flash tiene Real Time Messaging Protocol, lo cual permite por ejemplo alquilar videos online. YouTube ofrece esto hace algunos meses. HTML5 no tiene tal cosa como protección de contenidos por lo que no es apto para un modelo de pago por ver. De todos modos es posible meter los videos en un sitio HTTPS, pero es menos eficiente montarlo así. Encapsulado + Embed Seguro: Sería injusto decir que HTML5 es inseguro, cuando se han hecho esfuerzos por mejorar este aspecto incluyendo el funcionamiento en modo sandbox. Además, no hay problema para pegar un video de este tipo en otro sitio en atención a que también admite el paso de mensajes y variables. Sin embargo los reproductores de video en Flash no sólo de YouTube sino de todos los sitios de video son universalmente aceptados y considerados como un paquete seguro para enriquecer tu contenido sin temor de que te roben variables de sesión o cookies. En lo que respecta a HTML5 la mayoría de los CMS y foros ni siquiera tienen un botón para agregar video de este tipo, sino que hay que meterlo a través de HTML crudo lo cual es un peligro. Video en pantalla completa: con Flash es cosa de apretar un botón para ver un video a pantalla completa. En HTML5 no se puede hacer esto con puro javascript, y de hecho en MacOSX sencillamente no hay manera de hacer que el contenido browser ocupe toda la pantalla al estilo F11 de Windows (lo comprobamos betatesteando LUPA). Tampoco me consta que se pueda redimensionar eficientemente el video pegado en una etiqueta HTML5 para ocupar todo el browser maximizado. Debe poderse con jQuery pero no lo hemos intentado. Acceso a cámara y micrófono: Aunque no me parece que esto sea una necesidad para YouTube, es cierto que una ventana Flash permite grabar y hacer videochat desde el browser. La etiqueta video de HTML5 sirve para ver videos, no para interactuar.

Todo lo anterior son razones bastante racionales para defender la permanencia de Flash en el escenario. No sólo YouTube sino muchos otros sitios de video y no sólo de video necesitan Flash, y lo seguirán necesitando por un buen tiempo. Sin embargo, para poner toda esta información en contexto, recuerden que lo anterior significa que a Flash le queda harta vida útil, pero de ninguna manera significa que seguirá siendo indispensable en forma indefinida. Por el contrario, una enumeración taxativa de los aspectos en los que HTML5 no puede reemplazar a Flash, es el primer paso para empezar a trabajar en ello, y cuando lo consigan, la interfaz de Adobe se irá viendo relegada cada vez más a ciertos usos específicos y menos masivos.