Phubby [W Labs]

Esta muñequera fue presentada en CES 2010. Engadget dijo que era un repelente para el sexo opuesto, mientras que Gizmodo fué más ecuánime y dijo que era un sustituto de los bolsillos que se llevan a la altura del biceps para salir a trotar. La verdad es que, con todo el respeto que nos merecen, la opinión de Engadget y Gizmodo nunca ha condicionado nuestra aproximación a un producto, por lo que decidimos probarlo por unos días y formarnos una idea propia.

El Phubby es una muñequera hecha en tejidos de última generación que ofrecen durabilidad, flexibilidad y ventilación perfecta. El diseño consiste en un doble forro en donde el borde anterior se pliega sobre la capa externa para impedir que el teléfono se escape del accesorio.

El movimiento para introducir el teléfono dentro del Phubby tiene algo de hombre araña. Se usa el dedo medio para sostener el reborde estirado mientras con la otra mano se empuja el celular dentro del bolsillo. Con un poco de práctica, incluso me acostumbré a introducir el celular con una sola mano.

Y si te gustan las películas futuristas, comprobamos que al poner la pantalla mirando hacia afuera sobre el dorso de la mano, se puede manejar como la PDA de Depredador, aunque a estas alturas ya se venden computadores de muñeca en el mercado.

Como somos un sitio con espíritu didáctico, también tenemos un video mostrando el procedimiento de ponerse y quitarse el Phubby insertando y quitando un celular.

Respecto a la experiencia de uso, tengo que admitir que al principio el Phubby no me pareció nada impresionante, pero después de una semana usándolo en forma regular terminé tomándole cariño al accesorio.

Para empezar, no molesta en absoluto, salvo por el peso mismo del celular. Sin embargo cuando uno está trabajando en el computador o tomando notas en una reunión usualmente mantiene el celular en la mesa, por lo que el peso sólo se siente al movilizarse tal como se sentiría en un bolsillo o cartuchera. La muñequera no provoca ninguna molestia como picazón o transpiración, y se disimula fácilmente bajo la camisa o chaqueta.

En segundo lugar, hay muchas personas que no usan prendas preparadas para llevar un celular. Las mujeres, por ejemplo, cuando usan vestido no tienen donde guardar un móvil. Cuando alguien sale a trotar tampoco es muy seguro poner el móvil en los bolsillos de un pantalón deportivo… y así sucesivamente. Cuando usas pantalón de vestir y cinturón obviamente puedes usar una cartuchera o algún bolsillo, pero para cualquier otro caso un Phubby es bastante útil.

Finalmente, yo me he acostumbrado con los años a usar una cartuchera que va fijada con un clip al cinturón. Aunque es bastante cómoda, hay lugares de la ciudad en donde prefiero no llevar mi celular en ella, porque es relativamente inseguro. No cuesta gran cosa sacar el móvil de la cartuchera pero -lo que es peor- sacar la cartuchera completa de un tirón es sumamente fácil. Usualmente soluciono el problema usando un bolsillo, pero el bolsillo tampoco es muy seguro y, por otro lado, como ya dijimos, no todo el mundo usa pantalones de vestir y en muchos casos no hay tal bolsillo. Usar el Phubby para llevar el celular al centro de la ciudad es una solución ideal.

Esperamos que les haya gustado este modesto análisis. Hay veces en que un accesorio que se ve absolutamente simple puede revelarse como un sustituto más inteligente para todo lo que dabas por establecido.

El Phubby se puede comprar en Amazon por unos USD 11, y está disponible en una docena de colores y diseños. En Chile puede obtenerse en las tiendas Genial, que encuentras por ejemplo en Apumanque, Alto Las Condes y Portal la Dehesa.