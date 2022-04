Se publica el primer libro chileno para iPhone en la AppStore

Hoy se estrenó en la App Store el primer libro escrito por una chilena en versión iPhone. Se trata de “La asombrosa historia del espejo roto” (disponible por US$2,99), escrito por Francisca Solar.

Se trata de un libro infantil sobre duendes y magia, de una autora que saltó a la fama hace 6 años, cuando publicó en internet “El Ocaso de los Altos Elfos”, un fanfiction de Harry Potter que tuvo tanto, pero tanto éxito, que le generó a esta joven de 26 años un contrato con la editorial Random House Mondadori para escribir una novela (La Séptima M). Fue un salto poco usual, al pasar de una plataforma virtual a los libros tradicionales de papel, y más aún viniendo de un fanfiction.

¿Por qué publicar un libro para iPhone? Francisca explica que “dado que mi publico objetivo es infantil y juvenil, tengo que no sólo apuntar a ellos en el contenido de la literatura, sino que también pensar en cómo van a leer esto que van a leer”.

Y considerando que los jóvenes están cada vez más cerca de las tecnologías móviles, desarrolló junto a la firma chilena Palíndrome una adaptación de su libro para el móvil de la manzana.

“Es una excelente plataforma para seguir nutriendo a este público objetivo que es el que más me interesa, llegando a ellos de la forma que más les acomode”, dice. Sin embargo, es sólo un primer paso, y no se descartan versiones futuras en formato e-book para Kindle y otros readers. “Al final lo que estoy haciendo no es tanto un salto de mi trabajo al iPhone, sino que estoy saltando yo, es mi nombre, a mí me interesa que me asocien”, dice. Así, pasar al iPhone se convertirá “en un paso obligado” para sus próximas publicaciones.

Según Francisca, publicar versiones virtuales no excluye a las copias en papel. Es decir, es posible que mucha gente que lea la versión virtual y se entusiasme y compre la versión física. “Creo que se complementan”, asegura.

Francisca espera que pueda entusiasmar a otros a hacer lo mismo. “A mí me pasó hace seis años que una editorial leyendo mi fanfic me llamó para escribir un libro”, indica, dándole una entrada al complejo mundo de las editoriales. Quién sabe, quizás las nuevas tecnologías puedan abrir más puertas a otros escritores jóvenes.