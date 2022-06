Nokia presenta tres móviles que facilitan la mensajería

Expandir Reproducción automática 1 de 32

Yo no creo en las coincidencias, y en mi fuero interno estoy bastante seguro de que el anuncio que ha hecho Nokia hace algunas horas es de alguna manera una respuesta al anuncio de los teléfonos Microsoft Kin.

Para lo que nos importa, el misterioso anuncio de Nokia que les anunciábamos ayer tuvo lugar hace pocas horas, y en él la empresa finlandesa presentó tres aparatos de segmento medio y bajo, listos para sacarse ampollas en los pulgares gracias a sus teclado QWERTY que facilitan las aplicaciones de mensajería. Se trata del C3, C6 y E5. Del C6 ya les habíamos mostrado un render en marzo, mientras que del C3 habíamos visto nada más que el diagrama que se envió a la FCC.

No es sólo el teclado lo que hace de estos teléfonos una herramienta de mensajería y social networking. En realidad, las aplicaciones que traen incorporadas no dejan lugar a dudas respecto del enfoque que Nokia le ha dado a sus nuevos aparatos. Para mayor abundamiento, vean el video del Nokia C6, en donde se hace particular énfasis en la capa social del teléfono.

Lo importante es que son aparatos de bajo precio (comparativamente hablando, claro) con prestaciones llamativas que debieran atraer al público juvenil por lo que, provisto que Nokia los empuje con una buena campaña publicitaria, debieran convertirse en un éxito entre el público sub 20 y tal vez un poco más allá. Pero bueno, en vez de jugar a los vaticinios de mercadotecnia vamos con las características de los equipos.

GSM Cuatribanda 115.5 x 58.1 x 13.6 mm Pantalla de 2.4″ y resolución 320×240 Cámara de 2MP Memoria interna 55MB, expansinble via MicroSD Radio FM Wifi 802.11 b/g Bluetooth 2.1 Ovi Mail Ovi Chat Disponible en gris, blanco y rosado

Este aparato saldría durante el presente trimestre por lo que arribaría a este rincón del mundo poco antes del invierno.

Symbian S60 3a edición con Feature Pack 2 GSM Cuatribanda 3G Pantalla de 2.4″ y resolución 320×240 Cámara de 5MP con flash de LEDs Memoria interna 250MB con slot microSD GSP Conector microUSB Bluetooth 2.0 802.11b/g Disponible en blanco, negro, cobre y azul (que en realidad es celeste como pueden ver en la imagen)

En el fondo, es algo bastante similar en apariencia al C3, pero con mucho mejor cámara, 3G, el enorme catálogo de aplicaciones para Symbian S60 y GPS. Esas características implican la duplicación del precio.

GSM cuatribanda 3G Dimensiones 113.4 x 53 x 16.8 mm Symbian S60 5.0 Pantalla de 3.2″ y resolución 640×360 Cámara de 5MP con autofocus y flash Cámara secundaria para videochat Radio FM Almacenamiento interno de 200MB expansible via microSD GPS USB Wifi 802.11 b/g Bluetooth 2.0 Disponible en blanco y negro

Este teléfono también saldrá de aquí a junio y es el más caro de la tripleta: 220 Euros antes de impuesto y subsdios de operador. A mi modo de ver, este teléfono llegaría en un rango de precio similar al Nokia X6, pero con características que lo asemejan más bien al N97 que hoy vale el doble. Sin duda, si alguien quiere un Nokia táctil y QWERTY, más le vale esperar la llegada del C6.

Fuente: Comunicado de prensa Nokia