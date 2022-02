Anuncios Intel: Nuevos Steppings, Havok y el retorno de Larrabee‏

El nuevo Intel Core i7 980 de seis núcleos tiene la atención de todos, pero no es lo único en lo que está trabajando Intel, aquí sus nuevos anuncios:

Arrandale tendrá nuevo Stepping

Intel se encuentra trabajando en un nuevo stepping para sus exitosos microprocesadores Core ix para portátiles, el nuevo stepping corresponde a la versión K0 la que reemplazará a los actuales C2 que empezaron a venderse a inicios de este año, dicha transición se hará efectiva entre el 30 de abril al 22 de junio, fecha en la que los microprocesadores con stepping C2 cesaran de fabricarse, la compatibilidad no será un problema, muchas mainboard sólo necesitaran de una actualización de bios para poder soportar a los microprocesadores con este nuevo stepping.

Intel Havok Destruction y Havok Cloth

Durante el evento GDC 2010 Intel no desperdició oportunidad para realizar demostraciones de sus nuevas tecnologías Havok Destruction y Havok Cloth las que complementarán a su actuales tecnologias Havok Physics, Havok AI, Havok Behavior y Havok Animation.

Havok Destruction permite la simulación de destrucción de cuerpos rígidos.

Havok Cloth simula el comportamiento de las prendas de vestir en su interacción con el ambiente

La resurrección de Intel Larrabee

A fines del año pasado se supo que Intel postergó hasta nuevo aviso la versión para juegos 3D del GPU Larrabee, ahora en el GDC 2010 Intel nos dice que este proyecto vuelve para tomar “venganza”, porque “Intel no es una empresa que lo intenta una sola vez”, “Intel puede darse el lujo de lanzar las cosas a su propio tiempo, no muchas empresas pueden hacer ello”. Este anuncio es predecible, considerando que hace apenas 2 semanas Intel estaba solicitando ingenieros capacitados en el desarrollo de hardware 3D; afirman que ex-empleados descontentos con el proyecto Larrabee habían estado difundiendo rumores, mentiras y mala prensa sobre las capacidades de Larrabee: “Lo más gracioso que escuché es que Intel podría usar tecnologías de Imagination Technologies (PowerVR) para llenar las lagunas en el diseño del chip, lo cual es absolutamente absurdo”.

Conclusiones

Al parecer Intel no piensa ceder terreno ante PhysX ni ante Bullet por OpenCL anunciado recientemente por ATI, cabe mencionar que Havok, su API para físicas por CPU continua siendo la más ampliamente usada en los juegos tanto para PC como para consolas, será interesante ver el enfrentamiento entre esas tres API de físicas… en cuanto a lo de Larrabee era de suponerse, Intel no es una empresa que se caracterice por rendirse, cuando quieren algo lo consiguen sea de la forma que sea, y este anuncio advierte a ATI y Nvidia que no estarán solas por mucho tiempo en las gamas medias y altas de los gráficos para juegos 3D, en el campo profesional sabíamos que Larrabee continuaba siendo desarrollado, lo último que supimos de él fue su demostración en el evento Super Computing 2009 en la cual mostró un rendimiento 38% superior a Tesla C2070 en cálculos de doble precisión… cabe recordar que tesla C2070 es la versión más poderosa de Fermi orientada a cálculo GPGPU.

