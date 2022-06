Expandir Reproducción automática 1 de 10

Hoy se dió a conocer el nuevo servicio de Google: Google Buzz. Personalmente lo considero un Google Latitude con esteroides -por lo menos la versión móvil del servicio-, pero si tomamos globalmente el concepto de Google Buzz, notamos que es como si tuvieramos Twitter + Una pizca de Google Wave.

A mi en lo personal me parece que este es el día en que si Twitter no empieza a innovar puede sólo llegar a ser “una moda”, en pocas palabras: ser efímera, ¿Les suena el efecto Fotolog?. Aunque dicho sea de paso Google de una u otra manera -indirectamente- se ha preocupado de decir que no es un servicio que pretende reemplazar Twitter.

Finalmente, es así como funciona Google Buzz, creo que la descripción anterior calza casi-perfecta.

Google Buzz para Móviles

Google es inteligente, personalmente es una de las compañías que considero innovadoras y que re-inventan una y otra vez la rueda, siempre de una manera diferente. En este caso es así: Google tomó el sistema de actualizaciones de estado (propio de Twitter), lo combinó con su servicio Google Latitude (que este a la vez combina Google Maps) y finalmente tenemos Google Buzz para Móviles, que en pocas palabras es una extremidad más de la gran aplicación Google Buzz.

Dándole al clavo

Si Buzzeas desde un computador, podrás agregar fotos, videos, links, etc. a tus Buzzeos, sin embargo si Buzzeas desde un móvil, la experiencia se torna más interesante y de todas máneras adquiere otro matiz, y es aquí donde -personalmente creo- que se centrará a corto plazo el desarrollo de Google Buzz.

Buzzear desde un móvil te permitirá dar a conocer tu ubicación, junto a eso tu permitirás que te la comenten y se vuelva una conversación. Además podrás ver quienes están a tu alrededor y así recomendar lugares -entre otras cosas-.

Seguramente en la versión móvil podrás gozar de las bondades de Buzzear en un computador en un muy corto plazo, otorgandote la posibilidad de subir fotos, videos entre otros (actualmente no lo permite, pero más que seguro que de aquí a poco tiempo tendrá esa caratcerística; no olvidar que estamos hablando de Google, no de Apple).

Palabras al cierre

Es un servicio que promete mucho, muy innovador y atrevido. El fracaso está lejos de ser parte de esta historia siempre y cuando Google sepa plantear bien su concepto y demostrar que no está copiando a nadie. Como editor, me gustaría -a modo de favor- que comentaran sus impresiones sobre esta nueva red social.

Actualización: Les comento que estuve jugando un poco con Google Buzz (versión móvil) adjunté unas fotos para que las vean. ¿Qué opinan?

