W Exclusivo: Bubble Drop 2, la nueva versión del juego creado por Baytex

Expandir Reproducción automática 1 de 22

¿Has escuchado de Baytex?, ¿Si te menciono Bubble Drop te acordarás? Si no te acordaste, en breves líneas te comento que Baytex es una de las empresas chilenas que ha estado dando la cara por Latinoamérica en la AppStore.

Sus creaciones van desde el entretenido Puzzle de pelotillas, más conocido como Bubble Drop, hasta HexaPlumber, un entretenido juego que consiste en transportar miel. Hoy les hablaré sobre la secuela de Bubble Drop, llamada Bubble Drop 2, que se encuentra a minutos de ser estrenada en la AppStore.

Lamentablemente como no está todavía en la AppStore, no la hemos podido analizar de manera oficial, pero si la empresa creadora se ha puesto en contacto con le equipo de WL y gentilmente nos ha brindado imágenes y un change-log de Bubble Drop 2.

Temática del Juego

El juego es una combinación del clásico Tetris con Hexic. De la parte superior de la pantalla bajarán pelotillas unidas, estas pueden ser de igual color como perfectamente pueden ser diferentes, cuando lleguen abajo te deberás asegurar de acomodarlas de tal manera de crear agrupaciones pelotas consecutivas que compartan el mismo color, así estás pelotas se eliminarán y te darán puntos y espacio para seguir creando agrupaciones, de la misma manera que ocurre con el Tetris.

Change-log

Con respecto a la anterior versión del juego, está comprende bastantes mejoras. Algunas de estas son:

– Multiplayer – 2 jugadores en la misma pantalla (ver screenshot) – Más complejidad en el sistema de niveles. Velocidad, colores, número de burbujas que caen. – Posibilidad de jugar escuchando música, manteniendo la aplicación iPod en background (de no ser así, escucharás la música del juego). – Burbujas parpadean, rebotan y tienen animaciones mucho más fluidas.

Comentarios del Change-log

– Con respecto al multiplayer, se agradece enormemente que una aplicación exprima totalmente el SDK del iPhone, permitiendo hacer uso de todas las características del Teléfono. Queda aún la interrogante si el multiplayer será por Bluetooth o por Wi-Fi (conexión Ad-hoc).

– Cuando jugué la primera vez Bubble Drop, me encantó su sencillez, pero a su vez me ahogó. Era demasiado básico y un excelente levantador de animos/autoestima, había que ser realmente un torpe para no poder llegar al nivel 3, y prácticamente no había un notable cambio de dificultad entre niveles, lo cual a la larga aburría y hacía caer en la monotonía al juego. Esto realmente se agradece en esta nueva versión.

– Escuchar música cuando se juega es lo mejor. Hay veces que no agrada escuchar la música de fondo que traen los juegos y es muy molesto cuando no puedes mantener abierta (y funcionando) iPod mientras estás jugando. Por lo que escuchar música mientras juegas hoy en día es extremadamente agradecido.

– La fluidez del juego era algo que me extrañó desde un principio y fue lo que más se criticaba a través de la AppStore. Sólo era cosa de ver la cantidad de personas que estaban sorprendidas porque parecía que las pelotas se quedaban pegadas y el desplazamiento de la caída de estas era muy poco fluido.

Change-log gráfico (hecho por WL)

Finalmente los dejo con una tanda de screenshots que muestran algunos cambios.

📷

Acá se muestra a Bubble Drop en la AppStore, podemos notar su baja de precio desde los US$2.99 a los US$1.99

📷

Podemos notar un cambio en el fondo del juego y dos nuevos acceso directos para poner el juego en «Pausa» y «Volver al menú»

📷

El coloreado de las pelotitas ha cambiado, ahora parecen más planas, antes tenian un aspecto 3D. En esta nueva versión vemos que ligeramente se nota ese efecto. También ha cambiado la textura del fondo.

Comentario semi-final

Baytex ha escuchado a los usuarios. Varios de los reclamos y sugerencias que llegaban vía el formulario de Feedback de la AppStore fueron tomados en cuenta. Es un juego con un funcionamiento muy sencillo, fácil de comprender, pero en esta versión han incorporado elementos y chiches que seguramente la harán posicionarse en un buen lugar dentro de la AppStore. Lamentablemente a diferencia de su hermano -Bubble Drop 1.0- esta versión al parecer no tiene versión de prueba (demo), lo cual es perjudicial en su éxito. Ojalá esté equivocado, un demo -gratuita- de una aplicación puede jugar un rol trascendental en el éxito de la versión completa.

Así será la 2.0

Finalmente lo que muchos esperaban, no más fotos cortadas, ni trocitos. ¡Así lucirá Bubble Drop 2.0!