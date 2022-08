FW Navidad: Guía de Netbooks para esta Navidad

Expandir Reproducción automática 1 de 14

(cc) Björgvin Guðmundsson

Navidad ya viene y comenzamos a pensar en las listas y en lo que podríamos pedirle a Santa Claus – o tal vez sólo aprovechar las ofertas de temporada para renovar algún gadget.

Los netbook han sido durante 2009 uno de los equipos más vendidos, sobre todo gracias a su portabilidad, haciéndolos fácil de llevar de un lado a otro cuando estás en el trabajo (o cuando quieres irte de viaje y no quieres desconectarte).

Además, pese a tener tamaños pequeños, sus capacidades van mejorando cada vez más, sin estar necesariamente limitados a funcionar sólo con internet.

Si te has tentado con alguno, preparamos una tabla comparativa para ver de una mirada las semejanzas y diferencias de seis modelos y marcas (sabemos que hay muchos más pero es difícil meter todo en una tabla).

VAIO W Mini Notebook Samsung N140 Toshiba NB200 HP Mini 110 Aspire One D250 Dell Mini 10v Pantalla LCD de 10,1″, 1366 x 768 LCD de 10,1″, 1024×600 LCD de 10,1″, 1024×600 LCD de 10,1″, 1024 x 576 LCD de 10,1″, 1365×768 LCD de 10,1″, 1024×600 Disco duro y Memoria 250 GB, 1 GB RAM 250 GB, 1 GB RAM 160 GB, 1 GB en RAM 160 GB, 1 GB RAM 250 GB, 1GB RAM (expandible a 2 GB) 160 GB, 1 GB RAM Procesador Intel Atom N280, 1,66 GHz Intel N280 Atom, 1,66 GHz Intel Atom N280, 1,66GHz Intel Atom N270, 1,60 GHz Intel Atom N270, 1,60 GHz Intel Atom N270, 1,60 GHz Peso 1,7 kg 1,27 kg 1,3 kg 1,06 kg 1,11 kg 1,17 kg Dimensiones (alto x ancho x largo) 3,2 cm x 26,8 cm x 17,9 cm 2,6 cm x 26,2 cm x 18,5 cm 3,2 cm x 26,4 cm x19,3 cm 3,6 cm x 26,2 cm x 17,3 cm 2,5 cm x 25,8 cm x 18,4 cm 3,3 cm x 26,2 cm x 18,3 cm Batería Ion-Litio, hasta 7 horas Seis celdas, hasta 11 horas de duración Ion Litio, hasta 9 horas Tres celdas, 2 a 3 horas Hasta 6 celdas, 5 horas de duración De 3 o 6 celdas, hasta 8 horas de uso Otros Windows 7 Starter, Bluetooth Windows 7 Starter, tres puertos USB 2.0, Bluetooth 2.1, touchpad multitouch Windows7 Starter, Bluetooth, Tres puertos USb 2.0 Windows XP o Windows 7 Starter, teclado amplio Viene con “touchpad” multitouch, lector multitarjetas Windows XP, 7 Starter o Ubuntu 8.04 ¿Viene en rosado? Sí. También en café y blanco No. Pero viene en blanco, negro, rojo oscuro, morado y azul. Sí. También en blanco, café, azul y negro Sí. También en blanco y negro. Sí. Viene en rojo oscuro, negro, azul y blanco. Sí. También en café, rojo, verde, blanco, amarillo y celeste, además de diseños especiales. ¿Cuánto cuesta? USD$499,99 USD$399,99 USD$399,99 USD$329,99 USD$259,99 USD$279

Personalmente ya tengo un netbook, que quizás algunos vieron en el episodio 1 de FayerWayer TV. Y no, no es rosado (es un HP Mini 110 con diseño). Pero si se fijan, al parecer los netbook rosa son la moda este verano (aquí en el hemisferio sur), porque casi todos los fabricantes están ofreciéndolos.

¿Será que las mujeres son las que compran netbooks? Lamentablemente las cifras de ventas no dicen nada respecto a si fue comprado por un hombre o una mujer, así que será una duda que quedará pendiente.

Más allá del color, los puntos importantes a considerar son el peso (mal que mal, hay que llevarlo en el bolso), la batería (cuando estás de viaje, no tiene mucha gracia tener que enchufarse cada una hora) y además de las especificaciones, por supuesto, ver si el precio está dentro del presupuesto que estás dispuesto a gastar.

Para mí, el netbook ha sido una herramienta útil, si bien es bastante incómodo para trabajar (me gusta tener espacio), por lo que siempre quedará relegado a ser una opción móvil y no mi PC principal, aunque conozco personas que sí han optado por tenerlo como único computador. Si eres una persona que está en camino a alguna parte la mayoría del tiempo, no deja de ser una buena opción.