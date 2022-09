Scratch: The Ultimate DJ, detrás de la tornamesa

En su momento les comentamos del lío que se trae este juego y el recientemente lanzado DJ Hero. Lo cierto es que esta propuesta se inclina un poco más hacia el realismo, dejando del lado la fantasía que tiene el título de Activision.

Para empezar el control fue desarrollado por Numark, quienes se dedican a fabricar equipo profesional para DJs, por lo que prometen que tanto los materiales como la sensación de uso serán muy parecidos a las tornamesas reales. También cuenta con productores del tamaño de Dr. Dre, Just Blaze y Pete Rock.

Yo todavía no le he puesto las manos a DJ Hero, pero este video me ha dejado con las manos ansiosas por meterle unos buenos scratchs a esta propuesta que saldrá para el Xbox 360 y el PS3 próximamente.

Link: Scratch: The Ultimate DJ (Niubie)