Nokia X6, reproductor musical por excelencia

Expandir Reproducción automática 1 de 4

Hace pocas horas Nokia presentó su modelo X6, un aparato pensado para ser teléfono y reproductor de música.

Para lograr ese mix no se queda en las palabras, pues incorpora 32GB de almacenamiento interno y ofrece 35 horas de reproducción continua. Además incluye el servicio Nokia Comes with Music, que implica que puedes bajar toda la música que quieras gratis, pagando claro el respectivo plan de datos dependiendo del operador.

Como pueden ver en la foto, el X6 tiene un diseño muy atractivo, de sólo 14mm de espesor y con touch screen de 3.2″ optimizada para fotos y videos, como para que todos los que planeaban comprar un 5800 ahora empiecen a dudar.

El telefono cuenta también con una cámara de 5MP y lentes Carl Zeiss, doble flash de leds, TV-out, edición de video, Nokia Music Store, browser full (pero con flash lite), GPS, Ovi Maps y Playlist DJ.

Se espera que el telefono aparezca en Europa durante el cuarto trimestre de 2009 por unos 459 euros libre. Entre los impuestos de cada país y los subsidios de cada operador, en realidad puede terminar a un precio muy distinto.

Para resumir las características ya enumeradas y añadir otras, vamos con el apartado de las especificaciones:

Dimensiones: 111 x 51 x 13.8 mm Pantalla: 3.2″ inch 16:widescreen nHD, 231 ppi Cámera: 5MP, doble flash de leds, lentes Carl-Zeiss Reproductor de música: MP3, SpMidi, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, MTP Video: graba, edita, comparte online y reproduce con soporte TV-out Full browser web (OSS) v7.0 con Flash Lite 3.0 Email GPS con asistencia A-GPS y Nokia Maps Ringtones 3D stereo y con video 32GB de memoria interna Conector de audifonos y video 3.5mm Conectividad: High speed MicroUSB, WLAN (China WAPI), Bluetooth 2.0, WCDMA, GPRS/EDGE, HSDPA (3G) Duración de Batería: 8 horas hablando, 35 horas tocando música, 4 horas reproduciendo video y 406 horas Stand By.

Link: Nokia X6 launched (Nokia Conversations)