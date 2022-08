¿Lista de amigos de Xbox Live llena? la culpa es de Bungie

Esto es interesante.

Como la mayoría de los poseedores de 360 sabe, la lista de amigos está limitada a 100 usuarios. Para una persona normal esto no es gran problema, pero hace tiempo que se escuchan voces pidiéndole a Microsoft que aumente ese número.

Siendo Microsoft lo que es, uno podría pensar que eso es fácil. Y en realidad lo es. El límite en la lista de amigos se debe a la antigua arquitectura de Xbox Live cuando fue creado para la primera consola. Hacer los cambios respectivos significa terminar el soporte para los juegos de Xbox… y ahi está el quid del asunto.

Halo 2. Dar de baja el servicio “antiguo” significa dar de baja este juego, ya que si la solución fuera un parche, lo mas seguro es que ya lo hubieran hecho. ¿Y cuál es el problema? el gran “pero” es que semana a semana, Halo 2 se mantiene al tope de las listas de los Xbox Originals. Existe actualmente una comunidad bastante grande jugando a este juego, lo que deja a Microsoft atado de manos. Esa es la real razón. ¿Y por qué siguen jugando? NPI.

Lo mas probable es que quieran evitarse la mas que segura pataleta que habría si se acaba el online de Halo 2. Curioso: mientras la gente siga jugando un juego viejo, no habrá espacio para amigos nuevos. Habrá que ver que pasa después de ODST.

The Real Reason You Can’t Have More Than 100 Xbox Live Friends — Halo 2 (G4TV)