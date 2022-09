Trailer e imágenes de Need for Speed: Nitro

Ya hace un tiempo les mostramos las primeras impresiones causadas por Need for Speed: Shift, la vuelta de tuerca (nunca mejor dicho) a la franquicia que deja el tuning y toda esa cultura medio underground en el pasado. Pero Shift no es todo lo Need for Speed para este año.

Con el apellido de Nitro, esta es la apuesta de Electronic Arts en lo que a conducción se refiere para las máquinas de Nintendo. No hay mas que ver las imágenes para darse cuenta que esto va por otro lado, mucho mas arcade, y nada que ver con Shift. A primera vista, gráficamente me parece bastante pobre, muy bajo para lo que se ha visto en Wii. De todas maneras, no debiese ser algo demasiado relevante a fin de cuentas: son las consolas que mas venden por lejos, y la gente detrás de las desiciones sabrá lo que hace.

No hay fecha confirmada aun, pero se espera para este 2009.

