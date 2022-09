Starcraft II: 22 Minutos de gloria narrados Blizzard

Señores, tanto ustedes como yo contamos los días para que Starcraft II llegue a la beta y sé que este video es como poner el dedo en la llaga. No los culparé si no desean sufrir por ver 22 minutos de jugabilidad 1 vs 1 de Stacraft II narrado por Dustin Browder, diseñador lider de este proyecto. El video corresponde al Informe de Batalla que realiza Blizzard, del cual se filtró la transcripción hace una semana y sirve para ilustrar el equilibrio de juego en la partida multijugador.

La transcripción completa en español se encuentra disponible en el sitio del Informe de Batalla. No les rompo el encanto y mejor preparense un cafecito, cierren el messenger y apaguen su teléfono móvil para disfrutar el video con tranquilidad.

Link: Informe de Batalla (Starcraft II)