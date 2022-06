W Labs: Palm Treo Pro

Expandir Reproducción automática 1 de 4

Varias veces les hemos hablado del que fuera el segundo equipo lanzado por Palm este año, el que marca un nuevo comienzo en el diseño de sus equipos. Hablamos específicamente a la Palm Treo Pro, un smartphone que viene desbloqueado de fábrica y que utiliza como sistema operativo Windows Mobile 6.1, el que fue facilitado por Entel PCS para ser sometido a un W Labs.

Especificaciones técnicas

Procesador Qualcomm® MSM7201 400MHz Pantalla sensible al tacto TFT transflectiva a color de 320 x 320 (sin bordes) Conectividad HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM UMTS de tres bandas: 850MHz, 1900MHz, 2100MHz GSM de cuatro bandas: 850/900/1800/1900 Wi-Fi (802.11b/g con WPA, WPA2, y autenticación 801.1x) GPS integrado Bluetooth 2.0 + Velocidad de datos mejorada USB 2.0 (para sincronización y carga) Memoria interna de 256 MB de almacenamiento (100 MB disponibles para el usuario), 128 MB en RAM Ranura para tarjeta microSDHC (hasta 32 GB) Cámara de 2.0 megapíxeles con zoom digital de hasta 8x y captura de video Batería de litio iónico de 1500mAh extraíble y recargable; Autonomía: Hasta 5 horas de conversación y hasta 250 horas en espera Salida de 3.5 mm para auriculares estéreo Dimensiones: 6 cm (A) x 11.4 cm (L) x 1.3 cm (P); peso 133 g

Diseño

Lo que más llama la atención una vez sacado el equipo de su compacto y terminado empaque, es su brillante color negro, líneas curvas, una pantalla de dimensiones más grandes a las que uno esperaba, acompañada de un cuerpo robusto. Luego de unos momentos, aparece la inconfundible comparación con el modelo Palm Centro, quizá en parte porque comparten un teclado QWERTY casi idéntico, pero debido a su mayor tamaño se agradece que las teclas tengan una separación mayor a la de su predecesor. Al momento de escribir, debido a su forma redondeada, las teclas exigen una especie de acostumbramiento para hacer más fluida la redacción de textos largos como un e-mail, al menos eso ocurrió en mi caso. En el costado incorpora botones para control del volumen, un botón para silenciar el equipo y un útil botón visualizar directamente las redes Wi-Fi disponibles. En su parte superior dos indicadores LEDs, uno que se enciende al cargar el teléfono y el otro, al tener mensajes de voz.

Al girar el equipo, la terminación lustrosa nos avisa de inmediato que nuestros grasosos dedos tendrán un efecto no deseado y lo llenarán de huellas digitales. El lente de la cámara aparece en el centro rodeado por un anillo plateado y para nuestra decepción, no incluye flash de ningún tipo. También en la parte posterior la rejilla del parlante y más abajo el inconfundible logo de Palm.

La pantalla es táctil, la cual responde mucho mejor que otras que he probado anteriormente, aunque obviamente el equipo incluye un stylus para permitir manejar mejor un sistema operativo que no está diseñado para ser usado con los dedos, pero si no eres impaciente, puedes dejar el “lapicito” de lado sin problemas. La capa superior de la pantallas es de un plástico bastante flexible, que a veces deja la impresión de que se fuera a rayar o romper por como se hunde cuando se intenta hacer clic en un área muy específica, sin embargo, nunca ocurrió nada de aquello. Un punto en contra respecto a la pantalla de la Treo Pro fue que posee la misma falencia de muchos otros equipos, la casi nula posibilidad de navegar o leer algo en ella cuando recibe mucha luz directa, como es el caso de sol en exteriores.

Como mencionamos en un comienzo, la Treo Pro viene desbloqueada de fábrica y puede ser utilizada con cualquier SIM, así que no hubo problemas en usar la propia. Una vez encendido el equipo aparece la clásica imagen de bienvenida de Windows Mobile 6.1. y por supuesto, las ganas de experimentar qué tal responde en este teléfono.

Interfaz y navegación

Este equipo a diferencia de muchos otros, no incluye ningún tipo de interfaz que “encubra” WinMo, agregando una que otra modificación propia, pero manteniendo un parecido a la que acompaña a los teléfonos HTC (excluir TouchFLO 3D). Puede decirse que esta decisión persigue lograr un enfoque al mercado ejecutivo, ya que si bien el SO utilizado es odiado y amado a la vez, no se puede negar que permite una mayor personalización por parte del usuario en base a la instalación de variadas aplicaciones.

El que incorpore la función táctil es muy rescatable, porque hace mucho más fácil acceder a aplicaciones que con el uso de un menú tradicional, ya sea tanto por la comodidad de no tener que apretar un botón cientos de veces, así como porque es más preciso.

Conectividad y GPS

Debemos recordad que estamos frente a un terminal 3G/HSDPA cuatribanda, por lo que que no tendremos mayores problemas respecto a conectividad, más cuando ha recibido constantes halagos por su increíble capacidad de recepción de señal, por la cual podemos dar fe de que es así. A modo comparativo, la usamos para detectar redes Wi-Fi en un punto específico, mientras que el iPhone detectó sólo 2 redes, la Palm Treo Pro detectó cerca de 11. Si bien no todas tenían la intensidad suficiente para conectarnos, ya habla de que ese es un muy buen punto a favor para quienes solemos usar redes Wi-Fi. Otro dato que es muy atractivo es que hace pocos meses la empresa de telecomunicaciones Telstra la incluyó en la categoría del “visto azul”, que es un premio para todos los equipos que poseen una recepción de señal impresionante, la que los hace apropiados para zonas rurales.

Algo que no sé si será referente a la señal o al SO, fue un problema que se presentaba de vez en cuando al intentar enviar un SMS, ya que una vez redactado, procedía a apretar la opción de enviar y el teléfono no lo hacía, simplemente perdía todo lo redactado y debía comenzar nuevamente, siendo bastante molesto.

Este equipo, como ya casi cualquier equipo de gama alta, trae incorporado GPS de fábrica. A pesar que nunca le he dado mucho uso a los GPS, debo decir que el incluido en este equipo me costó activarlo, ya que pedía descargar una actualización que mandaba errores cada vez que lo intentaba, aunque finalmente se pudo. Como todo celular, cuesta un poco que se conecte a los satélites suficientes como para entregar las coordenadas, siendo aquello una cosa que oscila, a veces demora 30 segundos, otras 5 minutos.

Cámara y audio

Algo que deja un gusto a poco es la cámara, ya que sólo es de 2 MP con una resolución máxima de 1600 x 1200 pixeles. Pienso que podrían haberse esmerado un poquito más en este punto, ya que ni siquiera incluyeron flash. Las fotos tomadas en el día, con buena luz fueron más que aceptables, pero las en condiciones de poca luz resultaron muy oscuras y con una nitidez mermada por lo mismo. Infiero su enfoque ejecutivo no da para andar oficiándolas de paparazzi.

Respecto a sus cualidades de audio, se agradece que incluya una salida para audífonos con jack de 3,5 mm. Incluye un parlante con buena definición y que suena fuerte, por lo que a la segunda vez optarás por dejar en silencio el equipo cada vez que estés en alguna reunión.

Batería

Este móvil tiene en sus entrañas una batería desmontable de 1500 mAh que según su fabricante debe durar 5 horas en conversación y hasta 250 horas en modo espera. Ciertamente la batería no es de las de mayor capacidad, pero probablemente fue sacrificada una mayor capacidad de carga por un diseño más estilizado. Si lo llevamos a un normal del equipo, debiera durar dos días sin necesidad de carga, pero si hacemos un uso intenso de redes Wi-Fi esto se reducirá bastante. Lo bueno es que el teléfono puede ser cargado en el computador con cualquier cable miniUSB, lo que facilita no andar trayendo un molesto cargador a cada lado que vamos.

Lo imperdible™

Su diseño es muy atractivo y se siente cómodo en la mano. El equipo viene desbloqueado Excelente recepción de señal Se puede cargar en cualquier computador con un cable miniUSB estándar Conector jack de 3.5 mm

Lo Impresentable™

La pantalla no es tan sensible como la de otros equipos similares Susceptible a llenarse de huellas digitales Ausencia de Flash y cámara de sólo 2 MP

Disponibilidad y precio

El equipo desbloqueado en Estados Unidos tiene un precio de USD$549. En Chile aún no está a la venta por ninguna compañía de telefonía móvil, aunque el equipo fue facilitado por Entel PCS. Dicen™ que esta última lo tendría disponible en el mercado nacional el 2009.