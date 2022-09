RIM Sudamérica lanza MiBlackBerry.tv

Aprovechando el lanzamiento de la BlackBerry Bold en México, RIM también dio a conocer un nuevo portal con videos en streaming.

El objetivo del portal es poner a disposición de los usuarios de BlackBerry en Sudamérica, de una serie de guías, actualizaciones y tips prácticos; que permitan aprovechar en un 100% todas las características que entregan estos equipos.

Para ingresar al portal lo puedes hacer desde el computador en el sitio www.miblackberry.tv o si prefieres la versión móvil, debes ingresar la dirección m.miblackberry.tv en el navegador de tu BB.

¿Y la foto qué tiene que ver? Pues quién crees que presenta los videos…

