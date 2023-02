WWDC: Nuestras apuestas para la misa de El Jobso

Llegó el día en que la manzana mordida y su enorme poder de distorsión de la realidad bañarán FW. Y para partir como corresponde el día, nos vamos a lanzar en un bingo que, por vez primera, los incluye a ustedes. Al final del artículo tenemos una encuesta para que voten por lo que ustedes creen que será el gran anuncio de Steve Jobs en el Moscone. Vamos con nuestros elegidos.

iPhone 2 (o 3G)

Ojalá lo lancen para que se dejen de jugar a Pedrito y el Lobo de una buena vez con tanto modelo y caja falsa armados en Photoshop, Paint y CorelDraw que desvía la atención. ¿Qué esperamos? 3G, soporte para Exchange y Push Mail, GPS, más batería, y que llegue. Gracias. Ah, un pequeño update acerca de la llegada del aparato a a Chile: los encargados de Claro no han negado ni confirmado nada después del artículo de La Tercera del viernes, y en Entel PCS se hicieron los desentendidos cuando les preguntamos si lo traían ellos o sus amigos de Vodafone.

.Me (el nuevo .Mac)

El servicio partió siendo gratuito en 2000 y después fue pagado, siguiendo la tendencia de que para tener mejores herramientas había que pagar más… hasta que llegó GMail y desarmó el panorama. Sería interesante verlo repotenciado por Google, como dicen por ahí, y gratis, para que funciones como Back to My Mac sean más usadas y no dependan de un desembolso de 100 USD$/€ al año.

iTunes App Store

Esperemos que las aplicaciones que sean gratuítas no sean lo que botó la ola y sean los símiles de las que hoy ya son libres para los computadores y portátiles de la manzana mordida.

OS X 10.5.4 + iTunes 7.6.3

Porque claro, hay que tener soporte total para todos esos lindos nuevos iPhones que se venderán antes de final de mes…

Y no podía faltar el rumor de última hora: el Mac Fusion, que sería — según TUAW — un equipo para desarrolladores, que les permitiría portar aplicaciones de Linux y Windows a OS X fácilmente, usando el poder de la virtualización para desarrollar entre los tres sistemas operativos. Mmmm, sí, ya, lindo mockup. Interesante, pero no me convence. ¿Y a usted?