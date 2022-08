Napster apuesta a ganador ofreciendo toda su música libre de DRM

Ya falta muy poco para el odioso DRM sea parte de la historia. Desde hoy, Napster se une al bando ganador ofreciendo más de 6 millones de canciones sin gestión de derechos digitales.

En otras palabras, cualquier MP3 que compres por Napster, podrá ser escuchado en cualquier reproductor digital, sin restricciones y sin problemas en el futuro. Un simple MP3, todo lo que técnicamente se necesita, sin maleza de por medio.

Además de vender cada tema a US$0,99 y cada album completo a US$9,95, la nueva versión de su tienda, Napster 4.5 ofrece al usuario una experiencia mucho más cómoda de escuchar y adquirir música.

Napster dice tener la oferta más amplia en el mercado con seis millones de temas y ofrece un servicio comparable con el Apple iTunes Plus, con la diferencia que el formato AAC de iTunes es menos compatible y, por ejemplo, no puede ser usado con el reproductor de Windows Media (WMP). Además, el servicio Plus de Apple “solamente” tiene dos millones de canciones. Ambas empresas codifican sus temas en alta calidad a 256Kbps.

La tienda en línea funciona tanto en Windows, Mac OS, como Linux, usando Firefox 2.x o Internet Explorer 7.x El software cliente Napster, que se requiere para sincronizar tu música con los reproductores MP3, solamente es compatible con Windows XP y Vista y requiere Windows Media Player 10.

Link: Napster rolls out all-MP3 download store (AP)