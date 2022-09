FLISoL Chile 2008

El sabado 26 de abril se realizó la FLISoL en diversas ciudades del país. ¿En qué consiste esta actividad, quien la hace y por qué? En este artículo te contaremos eso, acompañado del aporte de dos de nuestros enviados especiales en Viña y Temuco.

¿Qué es FLISoL?

FLISoL es el acrónimo por el que se identifica al Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISoL), un evento que se realiza desde el año 2005 y que apunta a promover el uso del software libre en el público en general, explicando desde detalles técnicos y prácticos hasta la filosofía y la comunidad que hay detrás.

Se trata de un evento que se realiza simultáneamente en diversas ciudades, a veces en distintos países, y en ellos se dictan charlas, se realizan talleres y se instala, sin costo, sistemas operativos y software libres en los computadores que llevan los asistentes.

Esta clase de encuentros tiene lugar gracias a la cooperación desinteresada de grupos de usuarios con conocimiento en la materia y ganas de compartirlo, y en cada ocasión hay un esfuerzo inmenso y un sacrificio permanente de quienes posibilitan este evento.

Para contarles a ustedes, queridos lectores, de esta periódica y constante hazaña, y para pedir reconocimiento hacia quienes la mantienen andando, escribimos este artículo, que trata sobre la última FLISoL, realizada el 26 de abril. Ésta tuvo lugar simultáneamente en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapo, La Serena, Valparaíso, Santiago, San Fernando, Talca, Chillán, Concepción, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas.

En particular, para la elaboración del presente texto combinamos la visión de un enviado que nos contará el evento de Viña desde la perspectiva del público, y tendremos luego la visión del lado opuesto, con una entrevista a Danilo Lacoste, uno de los organizadores del evento de Temuco.

FLISol Viña del Mar

El evento de FLISOL Viña-Valparaíso fue realizado en la Universidad Andrés Bello sede Los Castaños «V5», y la misma comprendió una serie de actividades, entre las cuales se cuentan charlas atendidas por expertos en distintas áreas, los famosos «Install Fest» en donde cualquier participante puede traer su computador y recibir la ayuda de otros miembros de la comunidad Open Source, de modo de instalar diversos sistemas operativos bajo dicha licencia, obtener discos de instalación gratuitos (u otros en que pagas el medio y la presentación) o simplemente pasar un rato agradable con otras personas que comparten tus mismos intereses. En fin, aquí hay algo para todos los gustos.

Básicamente, una vez dentro, tenías tres alternativas para «asistir» a alguna parte: Las charlas en el auditorium, el installfest en uno de los casinos (que no se usa como casino, pero bueh ) y charlas específicas en algunas de las salas del campus. Tratamos de asistir a todas y llevarnos impresiones de ídem, pero el sabio dicho de «una foto vale más que mil palabras» se hace patente y aquí tenemos algunas para que ustedes disfruten.

En las charlas en el auditorium se tocaron temas como el análisis de Estrategia Digital en relación a software libre, Principio de Neutralidad Tecnológica y Software Libre, Introducción al Open Solaris y Tecnologías Open Source (con una demo incluída asistida por webcam, la cual no estuvo exenta de algunos «detalles técnicos»), Debian, Cómo participar en código abierto, Blender 3D, «Mono for Dummies» e Improvisación y Performance Musical usando Software y Hardware Libre.

La charla de Cómo participar en código abierto, atendida por Horst von Brand, académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, fue una de las mas completas, en donde se dió a conocer de una manera bastante didáctica todo acerca de esta interesante temática, con datos y consejos reales y no simplemente pura teoría, por ende resultó ser una de las más interesantes, sobre todo porque von Brand es realmente muy ameno en el escenario.

Otra de las presentaciones que destaco por su dinamismo y claridad fue la de Mono For Dummies de Carlos Sepúlveda, la cual, a pesar de tener un pequeño problema técnico en la presentación, fue sumamente refrescante para ser una de las últimas presentaciones de un día largo en este evento.

En general, la concurrencia estuvo bastante bien, hubieron coffee breaks para todos los presentes en el auditorio, regalos, algunas distros gratuítas (como las de los chicos de Ubuntu) y otras que podías adquirir por un modesto precio (para pagar el CD y la impresión del mismo).

Eché de menos salida a internet por alguna red WiFi (habían sólo intranets, y la red normal de la UNAB estaba abajo) y quizás algún programa impreso para consultar, pero como les digo, el evento me pareció bien en general, sólo con algunos detalles como problemas en la organización de los horarios de las exposiciones (algunas muy interesantes fueron acortadas) y otros conflictos con las charlas impartidas en salas. Un segundo detalle fue que algunos exponentes parecían poco acostumbrados a dar charlas y se notaba en su forma de exponer, y algunos usuarios del foro y dentro de la misma FLISOL comentaron sobre cierta «superficialidad» en los temas tratados. Respecto a eso, opino que la idea de este evento es acercar a linux a la gran masa, no necesaria mente hacer charlas muy densas y técnicas para los usuarios medios o avanzados, de modo que a mi me pareció que el enfoque de los temas fue apropiado.

Así es como nos despedimos y le damos muchas felicitaciones para todos los expositores y organizadores de la FLISOL 2008 Viña-Valparaíso-Temuco y el resto del país, uno de los eventos anuales imperdibles si eres de los que defiende con uña y mugre el software libre. Ya nos veremos en la FLISOL 2009, que esperamos sea -como siempre- cada vez mejor.

Entrevista con un organizador

Ya leímos el relato de un asistente al evento, pero CHW.net tuvo, además, la oportunidad de hablar con uno de los organizadores y colaboradores de la FLISOL Temuco, que nos contó -en líneas generales- de qué se trata la FLISOL y cómo la organizan, todo el esfuerzo que tienen que hacer durante los meses previos al evento mismo y por supuesto: lo que fue el evento en sí. A continuación, la transcripción de nuestra entrevista:

CHW.net: Primero lo primero… cómo te llamas y a qué te dedicas? Danilo: Danilo Lacoste, estudiante terminal de Ingeniería Civil Informática, miembro de gulix ( grupo de usuario gnu/linux 9° región, (GULIX – Grupo de Usuarios GNU/Linux IX región )) CHW.net: Cuál es tu relación con la FLISOL y hace cuántos años que supiste por primera vez de esta iniciativa? Danilo: mm, la verdad estoy desde los inicios de la FLISOL en el 2005, en ese tiempo lo organizó un grupo llamado gruluf, pero yo asistí en forma particular para apoyar en lo que fuera necesario ese día. Luego, en el 2007 y 2008 participé como organizador y colaborador, donde el grupo organizador fue gulix, así que se podría decir que estoy en la flisol desde sus inicios, a partir del año 2005 y bueno, Temuco ha estado presente en todas las versiones.

CHW.net: Gulix está pendiente sólo de la FLISOL en la novena región o también en el resto del país? Danilo: depende de lo que interpretes por «pendiente», Gulix organiza la FLISOL a nivel de la sede de Temuco, pero siempre mantenemos comunicación con las otras sedes nacionales e internacionales. Existe una cabeza a nivel nacional que organiza todo el cuento. Gulix apoya y colabora en lo que se pueda con el resto de las sedes y/o con lo que el organizador nacional solicite Es una red de apoyo completa, con un fin único, enseñar a usuarios finales que existen alternativas en software. CHW.net: Para organizar una FLISOL… con más o menos cuánto tiempo de anticipación se hace? Danilo: Como se podrán imaginar, para que resulte bien un evento de estas características, se deben hacer muchas, muchas cosas.. y por supuesto buscar a gente que te apoye en esto, nosotros como gulix comenzamos la organización desde noviembre del año pasado aproximadamente. Desde esa fecha se comienzan a buscar los apoyos y/o auspicios necesarios; sedes, colaboradores, etc.; y la mayoría de los colaboradores no tomamos vacaciones. CHW.net: Y cómo se hacen los contactos para las charlas? A través de conocidos de amigos que algo saben o los oradores son -por lo general- ustedes mismos? Danilo: esa es una buena pregunta… los líderes de gulix son ingenieros informáticos y/o estudiantes terminales, todos cuentan con contactos y/o conocidos con conocimientos especiales sobre temas de vanguardia, por lo tanto los expositores por lo general se consiguen entre nosotros, y/o con conocidos, amigos y/o gente sobre saliente en las áreas. Incluso intentamos traer a gente desde otros lados para esta versión de la flisol, pero no fue posible.. Pero bueno, quizás en los proximos años, contaremos con gente más conocida a nivel nacional. lo importante es darse cuenta que siempre las charlas son ajustadas a las personas que asisten, son charlas de muy buena calidad… La información sobre qué charlas se hicieron en Temuco, la pueden sacar directamente desde nuestra wiki: Flisol 2008 – Proyectos de Gulix.

CHW.net: Con respecto a eso mismo… ha crecido la FLISOL y concurrencia de gente en Temuco durante los ya 3 FLISOLes que se han hecho? Danilo: En Temuco, la asistencia a la flisol ha crecido a nivel exponencial, en su primera y segunda versión la asistencia estuvo entre 30 a 40 personas.. en el 2007 llenamos el laboratorio y la sala para charlas.. Creemos en ese año supemos las 120 personas.. Este año fue lejos el mejor de todos, aproximamos un total de 180 a 190 personas. Era increible ver la cantidad de gente instalando software libre, gente de todas las edades desde niños a adultos, incluso una familia completa y de cómo la gente se quedó casi toda la tarde aprendiendo. Además de eso, este año fue más ordenado que el año pasado, charlas solo en la mañana, dejando toda la tarde para hacer instalaciones masivas, guiada por un experto y apoyada por los colaboradores, terminando con talleres de como usar su nuevo sistema. Es gratificante ver como las personas se dan cuenta que tienen varias alternativas de software a disposición… y por supuesto se dan cuenta de que existen formatos estándares, etc, etc…

CHW.net: Se sabe que Linux de repente tiene algunos problemas con reconocer hardware hecho para windows (basta recordar a los famosos win-modems)… tuvieron muchos problemas la gente que estaba instalando máquinas con esto? Cuántas personas habían instalando máquinas? Danilo: Eso siempre pasa y estábamos mentalizados a que nos pasara… La mayoría lograron instalaciones satisfactorias pero no faltaron las máquinas con dispositivos extraños… Habían alrededor de 15 personas calificadas como «colaboradores» que estaban atentos a los problemas e intentaban solucionarlos. La gran mayoría de los problemas fueron con máquinas más modernas, laptops principalmente.

CHW.net: Hubo que re-compilar algún kernel? Danilo: No, tratamos de no cometer locuras como esas… Tú si ves a alguien compilando un kernel, y dirás .. «Mira, GNU/Linux te da gran capacidad de configuración».. pero un usuario común dirá «pero que mierda!, mira las weas que se deben aprender para hacerlo funcionar», por eso tratamos de no hacer cosas demasiado complicadas frente a usuarios inexpertos.

CHW.net: ¿Qué distro se le instala comúnmente? O eso también depende de las capacidades de cada máquina? Danilo: Por suerte actualmente casi todas las máquinas son «poderosas» con 512Mb de ram, así que se instalaron Ubuntu (7.10 y 8.04 para casos extremos) principalmente.. o distros basadas en él… xubuntu, etc.. CHW.net: A qué le llamas casos «extremos» ? problemas de hardware ? Danilo: Sí, los casos «extremos» son cuando tenemos máquinas que salen de lo común… Principalmente cuando existían problemas de hardware conocidos… por ejemplo si sabíamos que cierto notebook no funcionaría bien con 7.10, o con tarjetas wifi pci-E o tarjetas de video raras.. etc.. o máquinas con muy poca ram. CHW.net: ¿Qué predominaba más? Los notebook s o también habían pc’s ? Danilo: Mira, había de todo un poco pero gracias a la UFRO teníamos suficiente espacio y un laboratorio de alta calidad para recibir a los asistentes… Además contabamos con un enlace a internet independiente, de parte de VTR CHW.net: Gentil auspicio de VTR? Danilo: Sí, solo con el enlace para ese día. Es dificil obtener auspicios monetarios… a pesar que la mayoría de nosotros gastó dinero en algunas cosas, todos salieron con una sonrisa de oreja a oreja..

CHW.net: Que bueno, O sea que estaban super bien preparados Danilo: Asi es, hicimos todo lo posible para tener lo mejor que fuera posible, sabíamos que este año vendría bastante gente… claro que nos imaginamos que llegaría tanta.

CHW.net: jajajja .. ese día terminaste muerto xD Danilo: Bueno, siempre quedan energías para terminar con un asadito… CHW.net: Algún comentario en especial? Algún saludo como por ejemplo a la abuela, a la mamá o por último un adiós, hasta luego? Algo que sientes que quedó en el aire y que necesita ser profundizado? Danilo: si, que visiten GULIX – Grupo de Usuarios GNU/Linux IX región

CHW.net: Bueno, Danilo, muchas gracias por la entrevista, suerte en la próxima FLISOL y suerte en tu vida personal también Danilo: Gracias a ti y de nada jaja

Sabemos que con este breve artículo no podemos hacer justicia al inmenso esfuerzo y sacrificio desinteresados que hay detrás de FLISoL, pero esperamos que el texto que acaban de leer pueda ayudar a que algún lector que no sabía de esta iniciativa al menos sepa que existe y de qué se trata y, quien sabe, tal vez un día se decida a participar.

