Feliz año, Metal Gear Solid “360”

Todos sabemos que Metal Gear Solid 4: The Guns of the Patriots, es exclusiva de la PS3 ¿pero por cuánto tiempo?

Claro, ahora el rumor renace pero con una variable nueva, como en las matemáticas. El título de Konami saldría para PS3 y debería vender harto, nadie lo niega, pero ahora le agregamos que sólo será exclusivo por 12~14 meses. No es tanto si pensamos que la gente nace en nueve….

Puede ser verdad, puede ser mentira, who knows, sólo lo veremos en ese lapso de tiempo o si Kojima de adelanta y dice algo,

Fuente: Joystiq y Kotaku

