Geforce 8800GTX vs Win Vista

Tenemos nuevo review en CHW y en esta ocasión se trata del buque insignia de la nueva generación de Nvidia, la Geforce 8800GTX. Como no nos gusta ponerle las cosas fáciles a nadie, hoy veremos a este modelo trabajando con su actual némesis: Windows Vista.

En CHW siempre hemos intentado ser objetivos para nuestras opiniones. Pensamos que no se puede poner la opinión al servicio de la tendencia y es poco serio decir a priori que la Geforce 8800GTX es un tarjetón sólo porque es el producto más nuevo y bueno, porque tiene fama de tarjetón, y es igualmente poco profesional decir que Windows Vista apesta sólo porque Microsoft no es lo que se dice querido. En general no es que no tengamos nuestros favoritos personales pero hay que poner las opiniones propias en segundo plano y barrer el piso con todos por igual.

Nah, en realidad no somos tan odiosos, pero a veces vale la pena arriesgar el enojo del fabricante cuando la recompensa es una bien ganada credibilidad, y es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Tenemos en nuestras manos un tarjetón como la Geforce 8800GTX, pero tal como dijimos ayer, NVidia tiene un problema en ciernes derivado de la falta de drivers decentes para Windows Vista. Pues bien, se supone que la generación G80 de Nvidia, al soportar DX10 está pensada justamente para ese sistema operativo, y vamos a probar qué tan bien o qué tan mal es capaz de rendir con los drivers actuales.

Sin más dilación, los invitamos a leer:

Geforce 8800GTX: la última VGA vs el último Windows

