AMD presenta Quad FX

Porqué Quad FX

La visión de la arquitectura multiprocesador como el futuro inmediato no es exclusiva de AMD, y sin ir más lejos podemos ver que otros fabricantes como IBM, Intel y Sun están en lo mismo. Pero a AMD hay que reconocerle haber sido precursor en este sentido, y haber apostado a que un CPU de doble núcleo no tenía porqué ser un producto exclusivo del mercado de servidores, que la computación de escritorio se haría más rica y más completa con ese tipo de procesadores.

Algunos dijeron que tener a dos CPU luchando por los recursos de una misma plataforma sería ineficiente, pero AMD se preparó bien el terreno, incorporó el controlador de memoria al interior del procesador y desarrolló, en consorcio con varias otras empresas, la conexión Hypertransport y como extensión de ello la conexión Direct Connect.

Otros dijeron que no tenía sentido crear un CPU multiprocesador en un ambiente en donde no existían aplicaciones que sacaran provecho de ello, pero menos de dos años después tenemos variadas aplicaciones de animación digital, renderización y edición de video que aprovechan cabalmente el multinúcleo. Para el 2007, de hecho, hay anunciados desde ya 20 juegos que mejorarán su rendimiento con multicore.

Hay implementaciones e implementaciones

Ya vimos que Intel presentó hace casi un mes su Quad Core con núcleo Kentsfield. Ese procesador tiene 4 núcleos pero no como parte de un mismo CPU monolítico, pues en la práctica consiste en dos Conroe hermanados a través del bus frontal.

AMD, por su parte, presenta su plataforma de 4 núcleos no como un sólo procesador sino con lo que han llamado DSDC: Dual Socket Direct Connect. Por ahí alguno dirá que esto es un doble dual core y no un Quad Core, pero pensándolo bien es bastante parecido a lo de Intel, dos procesadores dual core conectados entre sí, pero esta vez no mediante el estrecho FSB sino con una conexión dedicada.

Una de las gracias particulares de este Quad FX es que en este preciso instante puede parecer un intento de equiparar el Quad Core de Intel, pero si se mira a mediano plazo, esta misma plataforma eventualmente servirá para alojar a dos Altair de 4 núcleos cada uno, para terminar siendo algo así como Octo FX. Para entonces, Intel tendrá su propio Octo Core, el Yorkfield. El tiempo nunca se detiene.

Chipset y Placa

Un buen CPU (o dos buenos CPU) necesitan de una placa acorde para brillar, y una placa de lujo tiene que tener un chipset de lujo. En este caso no es así. Esta tiene dos chipsets de lujo.

En una movida que desconcertó a gran parte de la industria, AMD decidió aventurarse en esta nueva plataforma de la mano de un solo fabricante de placas: Asus, y en otra decisión igualmente intrigante -sobre todo ahora que es dueño de ATi- también con un sólo fabricante de lógica (o chipsets) que es Nvidia.

La placa sobre la cual corre la dupla Quad FX posee 4 slots PCIe que permiten correr 4 tarjetas de video, y si pensamos que cada una puede tener dos salidas DVI, esta placa permite el uso de 8 monitores.

Además, hay 12 puertos SATA2, doble Gigabit LAN, 4 controladoras RAID y un puerto IDE. Mal que mal, todavía falta para que se masifiquen los ópticos SATA.

Como verán en el diagrama, la plataforma maneja doble dual channel. Cada procesador tiene su propio controlador interno de memoria -como todo CPU de AMD tiene desde hace bastante tiempo- y ese controlador accede a un banco exclusivo. Por lo visto AMD decidió que era mala idea hacerlos competir por un mismo banco de memoria, y les encuentro razón.

Esta plataforma utiliza el socket 1207, que desde Agosto ha sido utilizado en la revisión F de los Opterons. Se trata de un sistema de pines en la placa y pads en el CPU, muy similar al socket 775 de Intel.

Finalmente, con respecto al consumo (que va de la mano con la disipación térmica) una pareja de Quad FX tiene un TDP de 125W, lo cual es bastante bajo si pensamos que es menos del doble del TDP de un Athlon 64 Dual Core Energy Efficient, de 65W.

Vamos a los hechos: rendimiento y dinero

El referente más inmediato de la plataforma Quad FX es el Athlon 64 FX-62 que hasta antes de este lanzamiento venía siendo el tope de línea. Así, pues, si tomamos el FX-62 como 100%, veamos cómo mejora el rendimiento de Quad FX, y mucho ojo con el FX-72, que corre a idéntica frecuencia.

Es bastante natural que la mejora en rendimiento de un procesador dual core a una pareja Quad FX no alcanza a ser del 100% pero en el caso del FX72 oscila en torno al 80%. Sin embargo, en mi opinión lo más importante no es cuánto mejora Quad FX respecto a un Athlon FX, sino qué salto da AMD al pasar de 2 a 4 núcleos en comparación al salto que da Intel entre Conroe y Kentsfield. Tomemos por ejemplo Sony Vegas, Cinebench y Pov Ray, con un 52, 66 y 91% de mejora respectivamente. Qué tal le va a Intel en las mismas pruebas e igualdad de clocks?

Intel mejora un 63%, un 60% y un 88%, ante lo cual podríamos decir a primera vista que AMD logra estrujar un mayor salto en rendimiento de Quad FX que lo que Intel le saca a Kentsfield, pero en realidad la verdadera conclusión es que, dependiendo de la prueba, el paso de 2 a 4 núcleos puede favorecer más a uno que a otro, y en este sentido pesa bastante el hecho que AMD compita con su Direct Connect contra el estrecho FSB que utiliza Intel, y supongo que es esto lo que empareja bastante el panorama. Si en una pelea one on one el Conroe supera al Windsor, cuando la cosa es cuádruple esto ya no se ve tan claro.

Pasemos al precio. Uno tendería a pensar que dos procesadores cuestan más que uno, pero no es tan así. En realidad, AMD ha valorizado sus procesadores para competir en precio con Intel. La diferencia, eso sí, es que se venden de a pares. Cuando uno dice: “vendame un Athlon FX 72” recibe dos cajitas adheridas. Si los fabricantes de memoria pueden vender parejas para dual channel, AMD dice: y porqué yo no?

Pero bueno, vamos a los hechos. El precio de lista del Kentsfield es de USD 1000. Ahora adivinen el de una pareja de FX 74.

Me parece bastante interesante que en el extremo inferior AMD esté ofreciendo una pareja de FX a menos de USD 600. Alguien no querría un FX por 300? Entonces no me siento culpable por querer una pareja de ellos por el doble de plata. Aunque el precio de lista no refleja cuánto le pondran de margen las tiendas, si partimos de la base que un FX62 vale casi USD 700 en Newegg parece muy obvio que la pareja de Quad FX no costará USD 1400, no creen? Ahora bien, la placa madre puede que llegue a ser bastante cara y en un principio se habló de USD 480, pero con el correr de los días, el precio parece haber bajado a USD 300, siempre a nivel de rumores. Aunque la placa sigue siendo cara, 300 dólares son algo mucho más accesible, sobretodo si AMD está poniendo la pareja de procesadores más básica de Quad FX a un precio similar al valor actual de un FX62.

Pocas horas antes de la publicación de esta noticia, nuestro Mod Niui Saiyan mostró que en el sitio japonés PC Watch ya habían probado una de las plataformas que se repartieron con pinzas entre países del G8. Al Cono Sur no llegó ninguna, claro está.

Pero en fin, si quieren ver el rendimiento en PC Mark, un benchmark en donde Intel siempre ha salido un tanto favorecido, vean la noticia breve. Aunque es cierto que la plataforma AMD tenía más memoria (supongo que para mostrar que 4×4 tiene doble dual channel con controladores de memoria independientes) al menos a mí me sorprendió que en una prueba tan azul como PCMark el 4×4 salga tan bien parado.

