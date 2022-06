Nueva numeracion para celulares chilenos

Un informante al interior de una importante empresa de telefonía celular chilena nos ha contado una información interna que la verdad no es lo que se dice sabrosa pero hey, sigue siendo una primicia y es agradable divulgarla.

Sucede que dentro de los próximos días, probablemente antes de que termine Octubre, empezarán a asignar números celulares comenzados en 7.

Explicación de los prefijos y códigos de área virtual

Lo que sigue es información que todos deben conocer pero vale la pena explicarlo de nuevo. Como muchos sabrán, la numeración de los celulares en Chile consiste en un CAV (código de área virtual) más un número de 7 cifras. La manera de digitarlos desde un celular es:

CAV + número de 7 cifras

Y desde teléfonos fijos, la manera tradicional solía ser:

0 + CAV + número de 7 cifras

Pero ha sido cambiado a:

09 + CAV + número de 7 cifras

Lo que nos contó nuestro informante es que los tradicionales CAV, que eran el 8 y el 9, ahora podrán extenderse también a los números entre 1 y 7, puesto que al introducir el prefijo 09 a la marcación desde teléfono fijo, ya no hay forma posible de que el discado de un número celular se confunda con el discado de un código de área para llamar a otra región.

Digámoslo de otra manera. Con la marcación anterior, un celular con CAV = 4 y número 5243310 sería discado como 04-5243310, pero esto se confundiría con la marcación de un número en Temuco: 045-243310, visto que 45 es el código de área de esa ciudad. Con el discado actual ese mismo número celular se marcaría como 09-4-5243310 y ya no habría confusión posible.

Así que ya lo saben, en los próximos días o cuando mucho semanas, empezarán a asignar números celulares con CAV = 7 y con el tiempo llegarán a ocupar todos los números hasta el 1. A acostumbrarse, que no queda otra.

Fuente: Interna.

