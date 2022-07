Review Athlon 64 X2 4600+ Energy Efficient

Con cuatro días de relajo casi todos empezábamos a acostumbrarnos… de hecho, no sería mejor que extendiéramos las vacaciones hasta fin de mes?

Ah, pero es imposible y mañana hay que volver a la realidad, y qué mejor que hacerlo con un review al estilo CHW acompañado de un consomé reparador. Apaguen la aspiradora!!!

Qué terribles son los electrodomésticos cuando uno tiene dolor de cabeza y quiere dormir. Eso pensaba hoy en la mañana con la aspiradora a 10 cm de mi oreja, y luego, haciendo el almuerzo, con la juguera nuevamente a 10cm. Los electrodomésticos son el enemigo, debiéramos volver a la época cuando no había electricidad.

Pensándolo bien… eso implica renunciar al refrigerador y el PC así que mejor no hagamos nada, pero sí seamos cuidadosos con el uso de la electricidad: después de un fin de semana agitado, los únicos artefactos permitidos debieran ser aquellos que enfrían la bebida y los que permiten matar el tiempo y olvidar la migraña incipiente.

El Athlon 64 X2 4600+ 65W no cae dentro de esa categoría pero es energéticamente eficiente, y gasta menos que el modelo normal, cuyo TDP es de 89W.

Tú dirás: “esta gente no tiene vida… cómo pueden haber hecho un review mientras yo parrandeaba?”. No seas ingenuo, lo terminé el Sábado por la tarde, antes de la bacanal, así que no pierdan más tiempo y lean el review:

Athlon 64 X2 4600+ 65W: La luz es vida, viva la luz!

Y para empezar la semana (que afortunadamente es cortita) aprovechen de leer los otros reviews