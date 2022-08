Que no pare la música

Bueno, cuando decimos “temporada de reviews” hay que entender “avalancha de reviews”. En Chilehardware la seguidilla no para y hoy les traemos un nuevo review, siendo esta vez el turno de una MSI para AM2 que promete lujo, rendimiento y calidad. Cuando hace 6 años un amigo me comentó que se había comprado una placa madre MSI yo sólo lo quedé mirando mientras pensaba “¿será que este gil leyó otra parte de la caja, como los que creían que las placas PCChips eran marca PC133?”. Pero claro, en ese tiempo MSI no estaba entre las marcas más identificables, o al menos tenía poca o ninguna presencia en Chile.

Como nos cambia la vida. Hoy en día uno ve MSI y piensa de inmediato en una marca consagrada, sabe que haya lo que haya dentro de la caja vendrá con mucho cable, un manual de más de 200 grs, por ahí un autoadhesivo y quien sabe, una chapita para el gabinete.

En eso estaba pensando mientras nos proponíamos probar esta placa madre que trae el chipset Nforce 570 SLI para AM2. Es el segmento de clase media alta de NVIDIA para esta generación, en una placa enfocada en el bolsillo medio alto, me sentía como Oliver Twist cuando despierta en casa de Mr Brownlow: “ahora sabré como viven los ricos”.

