Hackintosh: Instalar MacOSX en un PC no Apple

Introducción

Supongamos que por alguna razón ustedes han conseguido la imagen de DVD de Mac OS X 10.4.4, 10.4.5 ó 10.4.6 para maquinas x86 y se disponen a instalarlo en su pc normal x86. En la siguiente guía veremos cómo instalar el sistema y además como configurar algunos detalles de incompatibilidad de hardware y como poder tener multibooteo. Primero, un link a los requerimientos mínimos que se necesitan, recopilados de los usuarios de x86 Proyect, que tienen el sistema corriendo en sus máquinas.

– Requerimientos del Sistema

Lo más importante es un procesador con SSE2 y harta RAM pa que ande rápido.

Les presento el equipo que usaremos: Un notebook Toshiba M40X-129. La bestia de atrás la arreglamos mientras hacía esto, pero no tiene pito que tocar.

Pinche para agrandar

Ahora, pongamos manos a la obra!

Manos a la Obra

Primero, inserten el DVD de instalación en la bahía de su CD-Rom y booteen desde él. Es necesario apretar una tecla y las opciones avanzadas no permiten hacer mucho.

Pinche para agrandar

Luego, si su hardware es compatible, les aparecerá una pantalla en blanco con una manzana en el centro y una rueda girando. Esta pantalla se queda ahí entre 1:30 – 5:00 minutos dependiendo de la máquina.

Pinche para agrandar

Pasado este largo tiempo, si no han desistido, aparecerá un menú de bienvenida ya mostrando las características de la interfaz gráfica de Apple. Escojan el idioma deseado y prosigan.

Pinche para agrandar

Luego, aparecerá una pantalla que les invita a instalar el sistema suponiendo que el computador se encuentra en blanco, por lo tanto, tendrán que ir a Utilidades –> Utilidad de Discos a preparar las particiones.

Pinche para agrandar

Pasado un intervalo de tiempo no muy corto, les aparecerá un menú diciendo Seleccione disco. A la izquierda, aparecen listados todos los discos físicos que posee su computador, además del CD de arranque del sistema. Seleccionen el disco en que quieren instalar (debe ser el master primario) y vayan al menú Borrar, darle formato al volumen “Mac OS Plus (con registro)”.

Pinche para agrandar

Luego, cierren la ventana y vuelvan al menú de instalación del sistema. Hagan click en continuar, lean los contratos de licencia atentamente y presionen continuar, acepto, si por favor o cualquier cosa positiva que les pregunten. Seleccionen el disco que ya crearon y pongan continuar. Luego, llegarán a una pantalla de instalación sencilla del sistema. Vayan a personalizar para definir mejor qué instalar.

Pinche para agrandar

Una vez en este menú, seleccionen qué quieren instalar. En mi caso, poseo un Pentium M, por lo tanto, no necesito el AMD Enabler, que como dice el nombre activa a los procesadores AMD, que no están soportados por Mac OS X. Además, yo no instalo todos los drivers de impresora ni todos los idiomas, pero sí instalo X11, motor gráfico de varias aplicaciones GNU que permite compatibilidad con ciertos programas (Gimp, Openoffice, etc). Esto es netamente gusto personal. Luego de esto, presionen instalar. Saldrá un verificador de la imagen que es bueno que lo corran la primera vez que instalan el sistema.

Pinche para agrandar

El computador comenzará entonces a instalar el sistema base. No se necesitan más configuraciones para que lo básico funcione, pero sí para que los detalles del hardware funcionen correctamente, como por ejemplo los ACPI, el Widescreen y la aceleración gráfica. Algunas de éstas configuraciones las veremos mas adelante.

Pinche para agrandar

Pinche para agrandar

Ahora iniciaremos el sistema, de un modo que no se ve nada de amigable pero que prontamente resolveremos con una pequeña configuración.

Pinche para agrandar

Como bienvenida, Apple ha dispuesto una canción de bienvenida (que además asegura la compatibilidad del hardware de audio) y unas configuraciones de usuario. Rellenen con su información todas las preguntas y preparense para despegar.

Pinche para agrandar

Cuando les apar ezca Crear su cuenta, en el campo de nombre definen cómo quieren que aparezca su nombre en la agenda y en todos sus datos personales, en short name el nombre del usuario que tendrán (en mi caso, jpsoto me generará la cuenta jpsoto y la carpeta /home/jpsoto).

Pinche para agrandar

Ahora, el sistema muy amablemente agradecerá haber sido instalado y estamos listos para usar nuestro nuevo chiche.

Pinche para agrandar

Una vez con nuestro lindo sistema instalado, el sistema nos va a decir si queremos actualizar su software. Todas las instalaciones son compatibles con nuestra exótica metodología, salvo las actualizaciones de seguridad y de sistema, que tendremos que hurgar en la red para conseguirlas.

Configuraciones Especiales

A la fecha, tras varios intentos fallidos y en proceso, no han conseguido hacer funcionar los drivers de wireless de la suite “Centrino” (Pentium M + Intel Wireless Pro 2***, 3***). Yo les detallaré la forma de acelerar las tarjetas Ati, de todas las series menos x1xxx. Para las otras, consulten aquí:

– Ati x1xxx – Intel – Para otras (Nvidia no encontré un buen tutorial y no tengo en que probarlo) y demáses dispositivos y detalles, dejo un link a una serie de buenos tutoriales en este sitio.

Ahora, procedamos a configurar los detalles del sistema. Es re importante que sigan el orden, por que a mi al menos es el único que no me arroja los temidos kernel panics. Partiremos cambiando el feo inicio con texto y dejando sólo la manzanita. En una terminal, a la que pueden acceder haciendo click en la lupa de la esquina superior-derecha y escribiendo terminal (así como cualquier cosa que quieran buscar siempre) escriban el siguiente comando, e ingresen su password de usuario cuando se las pidan:

sudo nano /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist

En este archivo, borren lo siguiente:

<key>Kernel Flags</key> <string>-v</string>

Más abajo, en <key>Timeout</key> está el tiempo en segundos que aparece el menú de selección de sistema. Dejen 3 segundos por si acaso como mínimo. Reinicien y vean su lindo inicio.

Sigamos con la resolución de pantalla, que en particular para los notebooks es un tema delicado. Entonces, desde el sitio de Omni, donde se desarrolla Callisto, el módulo que nos hace la gracia, deben descargar este archivo.

Una vez descomprimido, sigan los pasos del README paso a paso (no los pongo acá por que sería robo de autoría y hubo una pelea en el foro de desarrolladores por eso).

Hecho esto, reinicien. Luego, aceleremos el 2-D y 3-D. Para esto, descargen el patch de Koverg y sigan al pié de la letra de nuevo las instrucciones.

Para los controladores de ACPI (que manejan la energía de la máquina), descargen este archivo. Luego, hagan lo siguiente:

1) Extraigan (doble click arriba) el PowerManagement.tar.gz que acaban de bajar. 2) Abran una terminal y escriban: sudo rm -r /System/Library/SystemConfiguration/PowerManagement.bundle Esto borrará su manejo de energía existente. 4) Escriban en la terminal, en la carpeta donde descomprimieron al archivo sudo mv PowerManagement.bundle /System/Library/SystemConfiguration/ 5) En el Sherlock, busquen Utilidad de Discos. Hagan click en su disco en que está instalado el sistema y luego click en Reparar los permisos de disco. 6) Reinicien.

Ahora con todo ya lindo y funcionando, instalemos más sistemas operativos (sí, en plural). Para esto, van a necesitar un programa llamado Paralels Desktop que nos permitirá iniciar otros sistemas operativos en nuestro computador sin necesidad de salir del sistema. El sistema se inicia como una vil ventana de aplicación que se puede ir a pantalla completa, funcionando perfectamente. Entonces, una vez conseguido el programa, instálenlo haciendo doble click en el .pkg. Una vez instalado, desde el Sherlock, búsquen Parallels, pongan mostrar todo y arrastren el ícono al dock (barra de abajo). Luego, abran el programa. y les aparecerá la siguiente pantalla:

Pinche para agrandar

Hagan click en New VM y les aparecerá un wizard. Hagan click en next hasta que les aparezca “especifíque como quiere configurar su máquina virtual”. Denle next a Create a Typical VM. Luego, les aparecerá el tipo de sistema que quieren instalar, donde ustedes eligen. En mi caso, instalaré Ubuntu Dapper (Linux), así que elijo:

Pinche para agrandar

Luego, ponganle nombre a su máquina virtual y pongan finalizar. Luego, al aviso de la creación de carpeta nueva, diganle yes. Entonces, ya tenemos una máquina virtual de la siguiente forma:

Pinche para agrandar

Para que funcione mejor, vamos a modificar un poco nuestra máquina virtual, donde a continuación instalaremos el sistema. Haciendo doble click sobre memoria, vamos a entrar a otro menú donde nos aparece la cantidad de RAM que vamos a dedicarle al sistema. En mi caso, tengo 1 GB asi que le dejaré 512 MB al sistema y 512 MB a la máquina virtual. Luego, en el menú de la izquierda, hagan click en opciones, y dentro de opciones, VM Flags. Denle ticket al autoinicio y al cambio a fullscreen.

Pinche para agrandar

Entonces, las configuraciones quedan de la siguiente manera:

Pinche para agrandar

Hagan click en Save. Entonces, introduzcan el CD del sistema que quieran instalar en su CD-Rom y apreten el triángulo verde del lado derecho, más conocido como play. Entonces, disponganse a instalar el sistema. Aquí está el menú para instalar del live cd:

Pinche para agrandar

En la instalación, que es el colmo de fácil, diganle que borre el disco entero y se encargue sólo de las particiones.

Pinche para agrandar

Instalando Ubuntu!

Pinche para agrandar

Y ya tenemos listo tanto nuestro Mac OS X como un sistema adicional, al que podemos acceder con un solo click en nuestro dock. Soñado no?

Palabras al Cierre

Un concepto que deben tratar de entender aquellas personas que nunca han usado Mmac o también aquellos asiduos usuarios de Linux e incluso Windows es que el sistema que entrega Apple está diseñado para que abran la caja, conecten el cable y todo funcione increíblemente. El 90% de las tareas cotidianas se pueden hacer de manera fácil, explorando las ayudas, configurando el Dashboard, el Dock, los atajos de teclado y para todas aquellas tareas que no sean incompatibilidad de hardware, lo más complicado que deberán sortear será leer textos, en español, y saber donde hacer los clicks necesarios para que se lleven a cabo las tareas. En resumen, realmente el sistema está diseñado para hacer la vida fácil.

Para los linuxeros, ver que tienen terminal, que bajando Xcode (programa gratuito para desarrolladores con todos los compiladores de la GNU y herramientas de desarrollo para software apple) no perderán todas las herramientas de Linux que tanto se admiran. Para los webmaster, publicar sitios con un click será un ahorro de tiempo grande, para los usuarios de Windows, existe Microsoft Office, la gran mayoría de los juegos y pronto (dentro de un par de semanas) se liberará Crossover para mac, que permitirá correr casi cualquier juego de PC, como NFSU2, Quake 4, etc. sólo instalando directamente el juego en la máquina. En resumen, lo que quiero decir es que los demonios de la incompatibilidad son sólo rumores, que usando OS X y sus herramientas podrán hacer todo lo que hacen con el resto de sistemas operativos y que darle una oportunidad para probar es una gran opción.

Pinche para agrandar

Agradecimientos a:

ChileHardWare por ser el lugar para aprender, enseñar y dar jugo que es Amenadiel por el llamado a cooperar que tendrá respuesta Tbon por iluminarnos en los momentos de oscuridad Lordqurk por la compañía en una de las noches de pruebas A mis Marlboro Lights y al Casillero del Diablo por la bencina La polera de CHW por la fuerza y el estilo Geek & Chic La gente de OSX86Project.org

16 de Julio de 2006.