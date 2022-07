Conroe Roundup en CHW

Son las 12 en punto. En alguna otra parte del mundo seguro que Dracula salió a chupar sangre, el Hombre Lobo se transformó, la Momia salió caminando y Epidemia dió un golpe de estado en Cachureos.

Para nosotros, la medianoche no es señal de terrores nocturnos sino que se levanta el NDA y empieza el festival del Conroe. El Expreso de Medianoche aparte de ser una película insufrible de Alan Parker es el concepto que me viene ahora a la cabeza en parte porque no he dormido lo suficiente y en parte porque mi mente enferma hace la asociación: el NDA se levanta a medianoche, la plataforma es PCI Express… en fin, si esto fuera una película B se llamaría “El PCI Express de Medianoche”. Fome? Tal vez, pero ya los quisiera ver a ustedes haciendo de editor esclavo de un par de reviewers esquizoides.

Para lo que importa, al dar las 12 de la noche la prohibición que Intel nos hizo firmar con sangre deja de tener efecto (en buenas cuentas, la sangre no era mía así que cumplí de puro buena onda) y pasamos a ser libres de publicar nuestro trabajo. Se trata de un trabajo extenso y les pedimos que lo lean con atención. Sabemos que en realidad sólo miran los monitos pero en fin, nada se pierde con advertirles que intentamos documentar todos los cambios a nivel de arquitectura que vienen con esta nueva generación de Intel, y que su lectura puede convertirlos sino en peritos, a lo mejor en gatitos.

Mejor no los aburro más, pasen a leer el:

Core 2 Duo Roundup: El Amanecer del Conroe

y de pasada, péguenle una leída a nuestros reviews, siempre se aprende algo con ellos a menos que seas Tbon o Chuck Norris.