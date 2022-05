FW Labs: Google Spreadsheet

El rumor ha sido confirmado: Hoy mientras escribia unos datos en una tabla Excel para mandarle a un amigo para que modificara algunos datos, el cielo se abrió y Google me envió una invitación para probar Google Spreadsheet. Asi que decidí usarlo para ordenar y compartir información, y enviarlo a FW Labs.

Lo primero que llama la atención es el ícono: “Google Labs Spreadsheet”. Google en verdad es un laboratorio donde se incuba lo mejor de las tecnologías.

Lo primero que me sorprendio fue lo limpia de su interfaz y el tamaño. Excel en comparación es más oscuro, y por lo menos para mí, se ve más sucio.

En la parte inferior vemos la versión actual (V1.1.4) y se ve un botón para agregar más planillas, al igual que en Excel. En la pestaña de cada planilla se puede cambiar el nombre o borrarla.

En la parte superior, están las herramientas típicas de este tipo de software: Formato, Orden y Fórmulas. Podemos cambiar fuentes, colores, alineaciones, el orden de las celdas y columnas e insertar fórmulas.

El editor de fórmulas es muy bueno, trae un acceso directo a las más comunes, y un pop up dentro de la misma ventana con todas las fórmulas.

Sobre esto tenemos botones de Cut, Copy, Paste, Undo y Redo. Estos son realmente útiles, y ahi también me di cuenta de que se podía copiar y pegar usando los shortcuts del teclado. Asi que bueno, agarre un mail con una lista y probe haciendo copy paste. Cerré los ojos, CTRL-V y cuando los abri estaba todo correctamente pasado al Google Spreadsheet! (de ahora en adelante, lo llamaré GSS). Usando las herramientas de formateo agrande algunas celdas, alinee los textos y casi como por reflejo fui arriba al menu File a guardar el archivo. Para mi sorpresa, GSS tiene un menu File, con todas las opciones de un software de planilla de cálcuo: Nuevo, Abrir, Grabar Como, Bajar como .xls, Bajar como .csv, Ver como HTML, Subir una nueva versión, Renombrar, Borrar y Cerrar. Esto ya nos da varias pistas de las funciones de Google Spreadsheet:

Guardar. Las planillas se guardan en los servidores de Google. En la ayuda no dice de donde saca el espacio, pero intuyo que debe estar asociado a la cuenta de GMail. Ahora para trabajar, solo necesitas conexión a Internet y tu navegador. Los archivos te los guarda Google. Exportar: En XLS, CSV (comma separated values) y HTML. Con esto, se generan archivos universales. Importar: Desde XLS y CSV. Nuevamente, la información se puede ingresar de manera universal. Puedes meter tus planillas de Excel en GSS sin problemas. Compartir: Junto a la planilla, tienes la opción de compartir la carpeta con distintas personas que tengan cuenta GSS. Puedes decidir a quien invitas para verla y para editarla.

La interfaz es demasiado simple e intuitiva. Importa y exporta en formatos universales, y además puedes compartir la información para trabajar en grupo. Una vez que se masifique será una gran herramienta de trabajo. Bill Gates, sujetate los pantalones.

Nota: Al momento de hacer estos test, no tenía amigos con cuenta GSS para compartir la planilla, asi que aunque les mandara invitaciones, no podían entrar a verla. Tambien el sistema me tiro varios errores de “Oops, El sistema no puede ejecutar esto, intente después”, pero todo esto porque es beta.