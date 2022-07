Cotización AM2 Básica por 300 lucas (Q1 2006)

En este artículo vamos a revisar la oferta en el mercado local para Mediados del 2006, con el objetivo de armar un PC básico pero que cuente con la última tecnología en cada ítem. En particular, AMD ha llevado a cabo un cambio de plataforma al actual socket AM2, y al ver que los nuevos productos han llegado al mercado chileno a un precio muy aterrizado.

Pensamos que es una excelente oportunidad de sugerir una configuración sencilla pero completamente actual, a un precio conveniente como son 300.000 (USD 550) .

Procesador:

AMD Sempron 64 2800+ Manila 1600MHz HT 128KB L2 Cache Socket AM2

Este procesador es la línea barata de la nueva generación AMD. Lo de “línea barata”· es más bien una manera de decir que te permite meterte de lleno a la última generación de los procesadores AMD sin desembolsar mucha plata. Estos Sempron, al igual que los modelos controlador de memoria interno, soporte de instrucciones SSE2, SSE3 y 64 bits. Está fabricado en 90nm como toda la familia actual AMD y ofrece una inmejorable relación rendimiento/precio.

Placa Madre

ECS C51GM-M NVIDIA 6100 SOCKET AM2

Tuvimos la oportunidad de probar la versión para socket 754 de esta misma placa y la verdad la encontramos excelente. Tiene todos los chiches de última generación como SATA-II, USB 2.0, DDR2, PCIe, sonido 5.1 e incluso Firewire, lo cual es raro en una placa integrada.

Respecto del video integrado, Geforce 6100, es lejos la mejor opción en cuanto a IGP (Integrated Graphics Processor) y deja atrás con holgura a soluciones de ATI, VIA y SIS.

Memoria RAM

GeIL DDR2 1024 MB 533 GX21GB4300DC BOX (2×512)

Con el paso al socket AM2, los procesadores de AMD han cambiado las memorias DDR por las DDR2. Aunque todavía estas últimas tienen latencias altas y no han mostrado todo su potencial, para el Sempron de seguro es un gran salto pasar no sólo al mayor ancho de banda de DDR2 sino acceder al dual channel, que en la plataforma 754 no existía.

Encontramos a bajo precio un kit dual channel certificado, con disipadores de aluminio y de una marca high como Geil. Con 1GB en ram tendrás holgura para correr aplicaciones y juegos, dentro de lo que el video integrado permite.

Óptico

DVD-RW BenQ DW1655 Lightscribe (Black), Bulk

La baja sostenida de los grabadores de DVD ha hecho que la diferencia de precio con un grabador de CD sea demasiado pequeña como para querer ahorrar en este ítem. La versatilidad de poder ver y grabar DVD en el PC bien vale 10.000 (USD20) de diferencia.

Esta unidad BenQ está barata y es de una marca que en los últimos años ha subido mucho su nivel..

Disco Duro

Seagate 80GB, SATA-II, 7200rpm, Buffer 8MB y NCQ.

Aunque en tiendas se siguen encontrando discos de tecnologías anteriores como IDE o la primera versión de SATA, los discos de última generación SATA II no son sustancialmente más caros. El modelo que hemos elegido no sólo es de ese tipo sino que tiene buffer de 8MB y soporta NCQ.

Gabinete

XTECH LC316-04BK 450W

Encontramos a buen precio una opción más que decente, de colores cool sin ser chillones, que viene acompañado de parlantes, mouse y teclado con la misma combinación de colores. Si te fijas, el DVDRW que elegimos también es negro. Este gabinete tiene una fuente de 450W que, sin ser comparable a las fuentes de nivel pro-overclocker, basta para alimentar tu tarro.

Monitor

Samsung Syncmaster 793V 17″

Nos sorprendió gratamente notar que en lo que va corrido del año los precios de los monitores de 17″ han bajado notoriamente, cosa que atribuímos al bajón del dolar en Abril y Mayo, y la tremenda arremetida de productos LCD. Este Samsung es un excelente modelo de una muy buena marca y se encuentra por el precio que a principios de año tenía un monitor de 15″.

Conclusiones

Quisimos tener un PC que contara con las últimas tecnologías en cada pieza y pienso que lo conseguimos a un precio muy decente. Esta configuración podría fácilmente rebajarse para bolsillos más ajustados pasando a un monitor de 15″, con 512MB de memoria, un HDD más pequeño y de una tecnología anterior como IDE, y sacrificando el copiador de DVD por un copiador de CD. Todo eso es posible y podrían acercar el equipo a unas 250 lucas… pero qué sentido tendría pasarse a la última generación AMD si para eso tenemos que sacrificar todas las otras prestaciones?

Esperamos que la guía les sea provechosa y quedamos a las espera de dudas y sugerencias.

17 de Junio de 2006.