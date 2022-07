Un Review para los rezagados

Muchos miran a huevo las plataformas actuales porque quieren ser pioneros en adoptar la siguiente. Por el contrario, el socket 939 parece inalcanzable para otros muchos que se aferran al socket A, que sigue aperrando. Thermaltake sigue sacando productos para ellos y mientras muchos sitios “grandes” se niegan a hacerles review, acá dijimos: VEEENGA COOOONMIGOOO. Lo más importante, en la vida es…

La meta más importante de toda empresa, sea de vender cabritas como de armar portaaviones, es ganar dinero. Muchas dicen que lo importante es satisfacer al consumidor, o ser líderes en tecnología o ser pioneros en el diseño. Mentira. La meta sigue siendo ganar dinero y el resto es romanticismo futil.

Así las cosas, la plataforma socket A sigue teniendo unos cuantos adeptos entre los que no desean cambiarse, y otros muchos que acaban de armar su primer computador y no quieren invertir en un socket 754 o menos aún un Celeron D. Para ellos el socket A sigue siendo una jya de los 32 bits y les encuentro razón: con un Athlon XP 1700+ DLT3C les gané a muchos Winchester en Superpi2M.

Mientras siga existiendo una buena base de usuarios de socket A, entonces seguirá habiendo clientela para productos destinados esa plataforma. Es cierto que suena super bien venderle bien caro a los que van comprando los productos más adelantados, pero ellos son un puñado de usuarios, mientras que los así llamados rezagados son millones de usuarios: ahí sigue habiendo mucha plata en juego.

Thermaltake no le hace el quite a un mercado como ese, y nos preguntó si estábamos dispuestos a revisar un producto menos actual. Les dijimos que sí, que no le hacemos el quite a nada (excepto a aquello) y que haríamos un review entretenido.

Con ustedes:

Thermaltake Silent Boost RX K7: Para los que se aferran al Socket A

