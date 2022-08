¿Google AdTrojan?

Esta noticia todavía no la digiero por completo. No por lo que se trata, sino por la fuente de la cual nació. Sinceramente, no me da muy buena espina un blog de tecnología que se auto referencia en su propio artículo:

Aunque varios sitios ‘se la compraron’ a Techshout, yo prefiero plantear la duda. No sé por qué, pero me suena a que estos tipos se quieren hacer publicidad… algo que según veo lograron, incluso con un ese desastre de título.

En fin. El asunto es que teóricamente un programador hindú llamado Raoul Bangera pilló un troyano dando vueltas, que reemplaza los avisos de Google AdSense por otros falsos. Pero esto es lo curioso: el virus se supone que se instala en el tarro del usuario, y cambia el HTML del AdSense por este otro que es falso… ¿Verdadero o falso? Lo dejo al criterio de ustedes.

UPDATE: ¿Y por qué no se la compro?

Primero porque todos los artículos que leí sobre el tema, excepto uno, referencian sólo a Techshout y nada más. Todos citan lo que ‘Raoul Bangera dice en Techshout’ (eso sí, Raoul existe). Dos, porque las únicas imágenes del troyano ‘en acción’ que he visto son de la propia página de TS y ningún otro sitio más. Pero lo fundamental.: porque eWeek se dio la lata de investigar un poco más al respecto:

Neither Computer Associates, Symantec, VeriSign nor McAfee had been able to report that they were working on the problem by the time this story was posted. “It appears we do not have sample on this and wouldn’t be able to provide any meaningful info on this,” said a spokesperson for McAfee.