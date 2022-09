Bienvenidos al mundo de Microsoft

Será que estoy loco o qué. El monopolio de Microsoft sigue creciendo, y parece ser que no somos muchos a los que realmente nos importa revertir la situación. Con asombro vi el otro día como el mismísimo Bill Gates se asomó por el escenario del Live8 en Hyde Park, en Londres. ¿Un mecenas? ¿Filántropo? Para mí, oportunista una vez más.

¡Lo más curioso de todo es que todo el mundo lo aplaudía! Que irónico. El hombre más rico del mundo hablando acerca de la gente más pobre de la Tierra.. Y más encima, aprovechándose de la oportunidad para auspiciar a su gran empresa. O peor, el ‘magnífico’ sistema operativo que están desarrollando.

No lo entiendo. ¿Será porque la gente no sabe el daño que está haciendo Microsoft en la informática, con la cantidad de patentes que ha registrado, perjudicando a muchos otros programadores de software? ¿O acaso están de acuerdo con la gente de Redmond, que fervientemente apoya a la empresa que les da trabajo?

En fin. No pretendo ser majadero, pero la verdad hace mucho tiempo le perdí la confianza a Microsoft. Definitivamente no voy a dejar que Microsoft me lave la cabeza, menos aún con los chips que augura Bill Gates. ¿Quién se imagina me qué pasaría si entraran virus como el MyDoom o el ILoveYou en mi mente? ¿Me volvería aún más loco?