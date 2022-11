Proyecto Dream Tarro

El usuario ADK® (cliente favorito de Marcelo y Claudio) reflotó la idea de diseñar distintas configuraciones de equipos que el año pasado publicábamos regularmente. Para comenzar, tiramos a la parrilla lo que sería el equipo soñado que te puedes armar en tiendas chilenas: el Dream Tarro AMD. Cuando el dinero no es obstáculo

Para ser justos, esto partió con El Taller Virtual que se pasaban rollos soñando con monstruosos 486 de la época. Ahora tenemos una amplia gama de tiendas de hardware que traen productos de última generación a Chile de todos los rangos de precios.

¿Por qué AMD?

Es difícil decir tajantemente que un procesador es mejor que otro, sabiendo que hay muchas variables y usos a considerar. Por ejemplo, en el tema del encodeo de video y audio los últimos procesadores Intel tienen la ventaja, pero en lo que es juegos AMD lidera. Como sabemos que hay quienes prefieren AMD y otros que se tiran al lado de Intel, seremos justos y tiraremos configuraciones de ambas líneas para dejarlos contentos a todos y el primer equipo será basado en AMD por una simple razón: el sistema SLI (dual VGA) está en Chile sólo para la familia Athlon 64.

Afírmense los bolsillos

Cotizaremos partes y piezas para armar un computador no overclockero sino que de el máximo de rendimiento con la configuración de fábrica.

Todos los valores fuerom tomados de los sitios web de las tiendas consultadas al día de hoy 31 de marzo de 2005, incluyen IVA y pueden obtenerse descuentos por pago contado y/o billetes en las respectivas tiendas.

Athlon 64 4000+ BOX (incluye ventilador) Precio: 438.880

Uno de los mejores procesadores del mercado mundial, y lo mejorcito en AMD que pillamos disponible en tiendas chilenas. Es socket 939, el socket definitivo de AMD, corre a 2.4Ghz reales, tiene 1 mega de caché en L2. Incluye un cooler de fábrica con el que estarás relajado y sobrado de cariño.

DFI LANPARTY nF4 SLI-DR NVIDIA nForce4 SLI Socket 939 Precio: 152.680

Según benchs extranjeros, la DFI LANPARTY nF4 SLI-DR entrega el mejor rendimiento en juegos cuando utilizamos la configuración dual VGA que ofrece la tecnología SLI. Además cuenta con una increíble capacidad overclockera, cables luminosos rimbombantes, bolsos de transporte y dos controladoras SATA con las que puedes armar dos arreglos de discos distintos.

2 x MSI GEFORCE NX6800-GT PCIe SLI 256MB Precio: 637.674

La tecnología SLI te permite usar dos tarjetas de video para complementar su poder de proceso y así maximizar el rendimiento. Peso por peso es lo menos económico que hay pues gastas el doble y no obtienes el doble de rendimiento, pero nadie puede poner en duda que es la mejor solución gráfica hoy en día.

MEMORIA DDR OCZ GOLD VX – 2 x 1GB (4×512) 400MHZ Precio: 402.374

Como siempre hemos dicho: Chilehardware se pone del lado del usuario, no del sponsor. Como el equipo no está pensado en overclockear les recomendamos las OCZ GOLD VX que garantizan latencias de lujo a buen precio.

4 discos WESTERN DIGITAL RAPTOR 74 GB SATA 10.000 RPM Precio: 568.060

Estos discos son SATA pero huelen a SCSI. ¿Por qué cuatro? Aprovechando que la placa madre elegida tiene dos controladores poremos hacer dos arreglos distintos. Tomamos dos discos y armamos un RAID 1 con tolerancia a fallos para nuestra unidad que albergará los datos importanes como sistema operativo, documentos y programas críticos. Tomamos otros dos discos y armamos un RAID 0 que no tiene ningún tipo de tolerancia a fallos pero nos da un rendimiento increíble, especial para archivos de paso (encodeo de video, trabajar con imágenes pesadísimas, etc) y software no crítico (juegos, movies pornos, etc).

GRABADOR DVD NEC ND-3520A NEGRO Precio: 59.173

Grabador de dvd negro, necesario para respaldar nuestra información.

SOUND BLASTER AUDIGY 4 PRO Precio: 208.149

En lo que respecta a Tarjetas de Sonido me considero ignorante. Si estiman que esta tarjeta no es lo mejor del mercado chileno tengan la libertad de insultar a Marcel que fue quien la eligió y sugerirnos una mejor opción.

CREATIVE GigaWorks S750 is a 7.1, 700 Watts Precio: 457.055

No puede existir una estación de juegos y video que no tenga una buena salida de audio. De que sirve tener una tarjeta de audio de tal calidad si los parlantes son mediocres? Con este juego 7.1 podrás gozar como el pulento manda de películas y juegos en que el audio juegue un papel primordial.

Thermaltake Kandalf Silver Aluminum Precio: 133.750

Ya llevamos más de un palo gastado en el equipo y sería muy indigno que la big machine sea vestida con un chancho brillante. Por eso sugerimos el Kandalf Silver que es puro estilo.

FUENTE DE PODER OCZ POWERSTREAM ATX 520W Precio: 107.270

Tienes memorias chupadoras de voltaje, un athlon 64 4000+, dos tarjetas de video, cuatro discos SATA de alto rendimiento y un gabinete con vemtiladores hasta para la distetera y si falla la fuente de poder puedes olvidarte de echar a andar el equipo. La mejor fuente de poder en el mercado chileno es la OCZ POWERSTREAM con suficiente ñeque para mover todo y de pasada mostrar un ventilador vacilón.

MONITOR ViewSonic 21 G220FB 25, 2040 X 1536 Precio: 402.835

El sistema SLI muestra toda su grandeza a altas resoluciones. Por eso, mínimo pensemos en un monitor de 21 pulgadas para jugar a 1600×1200 relajados y sonrientes. Será toda una odisea llevar el momitor a los tarreos pero créeme: valdrá la pena.

Microsoft Digital Media Pro Keyboard USB Precio: 23.880

Ergonométrico y pintoso. Perfectamente puedes comprar un teclado de dos lukas (como el de Juanflaiter) pero no seamos amarretes y pongámosle estilo al equipo.

MOUSE LOGITECH MX1000 LASER WIRELESS Precio: 56.338

Y pensar que este puro mouse vale casi una Gigabyte 9550!!! .

Opcionales

Pasta ARTIC SILVER 5 Precio: 3.780

Bajémosle unos cuantros graditos celsius al procesador con buena pasta. Son sólo 3 lukitas extras que, comparadas con los más de d palos que llevamos son absolutamente nada.

DISKETERA NEGRA Precio: 6.613

Personalmente prefiero un USB drive y asunto arreglado, pero las disketeras sacan de apuros.

Gran total: 3.658.511

Esta guía es sólo referencial y si opinas que hay algún componente de tienda chilena que merezca incluírse estamos abiertos (en el buen sentido de la palabra, tropa de mal pensados) a críticas con el fin de mejorar esta lista.