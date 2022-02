Acteck Pro Gamer

Por muy poderoso que sea nuestro equipo, no hay que olvidarse nunca que el gabinete es la ropa de nuestro tarro. Puede ser pro, puede ser común, podemos nosotros mismos retocarla, no importa. El tener un gabinete a la medida de nuestras necesidades es un factor que no hay que dejar de lado.

Si tienes un equipo sencillo quizás consideres innecesaria tanta lu y tanto espacio en un gabinete. Pero cuando cuentas con un computador con dos o más discos de alto rendimiento (muchas revoluciones), varias unidades ópticas, un procesador overclockeado y, por que no, una tarjeta de video overclockeada entonces el chancho brillante de 20 mil pesos no será buen hogar y tendrás que buscar un case amplio, sólido y con rendijas para meter más ventiladores que te garanticen un óptimo flujo de aire que refresque el horno que tendrás dentro. Si eso además tiene buena estética pues mucho mejor.

En esta ocasión le daremos un vistazo al gabinete Acteck ProGamer que fue facilitado por Creditel para el análisis. El objetivo de esto es indagar un poco como se comporta el case y que tan práctico es.

Especificaciones Técnicas

Modelo Acteck ProGamer ACG-L8015 Dimensiones 504mm X 195mm X 456mm Ventiladores 1 arriba, 1 lateral (led de luces) Rendijas para ventiladores 2 frontales, 2 traseras Conectores frontales 2 usb, audio Espacio para unidades 5 1/4 (unidades ópticas) 4 Espacio para unidades 3 1/2 7 (2 disketeras, 5 discos duros) Dimensiones placa madre ATX y Micro ATX Fuente de Poder Acteck 400W

El gabinete viene además con su respectivo cable de poder y una bolsita con tornillos.