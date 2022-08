No puedes matar a John Rambo

En la práctica, Rambo era absolutamente indestructible y si llegabas a herirlo, se prendí­­a fuego en la herida y seguí­­a piola. Usaba una pichanguera que infundí­­a el terror entre todos los pungas del sudeste asiático, y como sólo decí­­a 3 o 4 palabras en total, hasta Stallone podí­­a interpretarlo.

Del lejano oriente también su primo, John Rambus, nos demuestra que es invulnerable, y vuelve a la carga para destruir a la tecnologí­­a DDR. Estás borracho o sólo eres increí­­blemente estúpido?

Damas y caballeros, puedo asegurarles que en este momento estoy completamente sobrio, así­­ que decantaré por la opción de mi estupidez. Pero más vale tontito que versero… por último si nos dedicamos a informar tonterí­­as tenemos la esperanza de que no nos copien las noticias…

Intro for the mentally deranged

La historia , brevemente hablando, como te la contarí­­a alguien que no supiera mucho pero hubiera parado la oreja y quisiera impresionarte, es la siguiente:

1.- Intel saca un procesador que potencialmente es muy superior al Pentium 3. Lo bautizan como Pentium 4. El ingeniero que propuso la opción Pentium 6 es despedido.

2.- El procesador necesitaba altos, altí­­simos anchos de banda para operar a máximo potencial. La memoria PC133 no da la tónica, y este procesador, que sale en socket 423, utiliza un nuevo tipo de memoria: el Rambus, también conocido como PC800. Es mucho más veloz que el SDR, pero muchí­­simo más caro.

3.- El procesador no rinde ni vende como se esperaba, el costo de la plataforma en su conjunto es altí­­simo, AMD empieza a ganar terreno con su serie thunderbird y el uso de una memoria alternativa al rambus pero mejor que el pc133: el DDR PC1600 y PC2100.

4.- Intel termina por descontinuar su plataforma en socket 423 y se cambia al DDR, volviendo a recuperar terreno. Rambus se pierde en las sombras y en los créditos aparece: “CCV”… como al final de Candy. Creo que en letras japonesas significa “continuará”.

Ya, y entonces Rambus volvió, o no?

No precisamente. Aunque Rambus siguió existiendo, claramente el PC800 habí­­a sido un fiasco. Demasiada plata por un incremento de rendimiento no demasiado superior al DDR (pero superior, hay que admitirlo).

El problema básico fue que el Athlon y el Athlon XP podí­­an rendir como un Pentium 4 sin requerir de un tremendo ancho de banda. Mientras el P4 contaba con 3.2 Gbps, y en ocasiones lo usaba, el Athlon tení­­a sólo 2.1 Gbps y el ancho de banda le quedaba como poncho. Básicamente, son tecnologí­­as distintas y requieren de un mix de recursos distinto, circunstancia que explica porqué chipsets SDR como el KT133A podí­­an hacerle la pelea a los primeros DDR266: simplemente era un ancho de banda que el Athlon no usaba.

A la luz de esta condición -shiaaa lorea que hablo lindo- nadie estaba dispuesto a pagar por el P4 socket 423, más la placa, más un rambus de 128, lo que costaba un PC completo con AMD. Nadie excepto mi querido amigo The Real Tomahawk, que a lo mejor no hizo tan buena compra pero me sacó pica durante meses con su PC. Digamos que durante ese tiempo él fué mi Efrén Ulloa pero en buena onda.

El Rambus sacó un estándar que mejoraba su velocidad, llamado PC1066, que se utilizó en el chipset intel i850, para procesadores con bus de 533 Mhz. El problema es que ese breve remanso duró poco, porque aparecieron otros chipsets que soportaban los 533 Mhz pero con DDR333, mismo rendimiento, menos precio kiridi. Eventualmente intel terminó por irse de winner con su quad pumped y memorias DDR400, con lo cual rambus salió del baile… No importaba, porque Rambus seguí­­a trabajando, calladito como una hormiga, mientras que DDR cantaba al sol como una cigarra… esperen, eso es de Mercedes Sosa, no? ¿Lo de la hormiga también?

Y en eso termina?

No, no termina ahí­­. Ayer me enteré que Rambus acaba de tirarse a la piscina con especificaciones de un nuevo tipo de memoria, el XDR.

A continuación les mostramos las especificaciones que descaradamente nos robamos de VR-Zone,