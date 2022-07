Faltó la pizza y el termómetro Láser amigos…

í­â€°rase una vez un sitio de Hardware que fué aportillado por permitirse la vulgaridad de tomarse una pausa para el almuerzo durante un review.

Cabe preguntarse… qué pasarí­­a si el mismo crí­­tico leyera el último bench de AMDZone? Nunca he entendido los titulares

Pero para eso siempre hay un párrafo a prueba de diputados. Sucede que ATI, varias semanas después de que lo hiciera Nvidia, por fin ha sacado drivers para AMD64. Los hábiles de AMDZone decidieron probarlos, pero su plataforma no era la ideal.

Qué plataforma?

Bueno, lo ideal serí­­a contar con algo cabroncete para tirar el bench, pero en AMDzone sólo contaban con un notebook eMachines M6805, equipado con el chipset VIA K8T800, un Athlon 64 3000+ y video Radeon Mobility 9600.

Aunque como laptop es literalmente la Vulpécula (Culturí­­zarse), como plataforma para benchs es un problema.

Por un lado, yo supongo que a la hora de probar una misma tarjeta en dos plataformas distintas (win32 y win64) hay que usar un driver equivalente. Esto no se pudo hacer porque no quisieron quitar los drivers que el laptop traí­­a por default para Win32.

En lo que a Windows 64 se refiere, el CATALYST? Beta 1 for Windows XP 64 bit for AMD64 tiene problemas con las Radeon Mobility 9600 para Aquamark, 3DMark 2001 y 2003 y Serious Sam, tanto en Direct3D como en OpenGL. En resúmen, justo con esta tarjeta el driver anda pésimo, pero como igual la soporta, corrieron el bench.

Resultados?

Bueno… pésimos. Si nos guiamos por este bench, es mejor quedarse con aplicaciones de 32 bits:

36% por debajo en 3DMark 2003

En promedio 40% menos en FF XI.

En los juegos sin “issues” como Halo y UT2004 hubo un virtual empate.

Conclusión

Sres de ATI, por favor saquen un driver de verdad, ustedes pueden.

Sres de AMDZone, ojalá no le causen perjuicios a ATI por andar haciendo benchs en una plataforma en donde uno de los participantes (el modo 64 bits) es parcialmente incompatible.

