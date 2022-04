ASUS P4R800-VM Shame sha! Shame sha!

Un llamado anónimo reveló a los ágiles de ChileHardware que acaba de llegar la primera placa con chipset Radeon IGP9100 para P4 al paí­­s.

Podrí­­a decirse que esto marca un antes y un después en placas integradas. La tienda chilena SyM acaba de recibir su primera remesa de placas madre ASUS P4R800-VM, que vendrí­­a siendo la primera placa en chile con el chipset Radeon IGP9100, piedra pilar de los boleros entre ATI e Intel.

El chipset integra una tarjeta gráfica que viene a darles caja a cualquier otra plataforma integrada, pasando por los Intel Extreme Graphics, VIA Unichrome, Nvidia Nforce IGP y Sis “algo”… no me acuerdo pero a nadie le importa.

¿Pero… qué tan buena es?

Claramente, una plataforma con gráficos integrados no puede compararse, actualmente, a una tarjeta de video tradicional. Hay que pensar, amigos mí­­os, que mientras una tarjeta tradicional tiene un ancho de banda brutal entre el GPU y las memorias, los gráficos integrados o IGP tienen que compartir el ancho de banda que une el Northbridge con el procesador, topándose y dándose de cabezados con todas las instrucciones y datos que por ahí­­ viajan.

Si bien es cierto que la velocidad de las memorias DDR no es despreciable, hay que pensar que las memorias de video a esta altura ya van por el Ghz, mirando muy de lejos los 400Mhz de las memorias 3200. Por otro lado, con la llegada del HyperTransport el problema del ancho de banda disminuye, pero sigue sin ser comparable a una tarjeta tradicional.

Entonces… qué tiene de bacán?

Esta tarjeta no está orientada al Power Gamer que ya se compró una Geforce 6800 Ultra o una Radeon X880. A él le decimos: “no te cambies a la ASUS P4R800-VM”.

Sin embargo, si estás pensando en armar un tarro funcional, eludiendo el gasto en la tarjeta de video, pero no por eso renunciando a tirarte un Unreal Tournament de vez en cuando… aquí­­ tienes tu candidata.

El rendimiento de este IGP deja muy atrás a la solución ofrecida por Nvidia para sus Nforce2 IGP, ni que decir de las otras plataformas integradas con soluciones VIA y SIS que, digámoslo, apestan.

Por último, esta placa despierta mis simpatí­­as por otra razón. Es de tamaño microATX, por lo que cabrí­­a en un gabinete pequeñito… pero más importante, tiene TV Out integrado, y el TV Encoder de ATI es realmente distinto al tv-out del nforce2 que te deja una banda negra alrededor de la pantalla. Esta placa está pintada para hacer un HTPC.

Edit de última hora. Ya están en la web los respectivos análisis de dicha placa en que hacen mención al video integrado. 1.236 ptos en el 3dmark 2003 no es nada malo si consideramos que estamos hablando de un dispositivo integrado. El video on board en cuestión es una Radeon 9200 con 128 bits de ancho de banda de memoria (mejor que la Radeon 9200SE), clocks de core a 300Mhz y de memoria a 2 x 200Mhz. Análisis de Bytesector.com Análisis de Anandtech.com