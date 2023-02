Comparando dos placas para Athlon XP

Básicamente es igual a su hermana mayor la KT6 DELTA FIS2R, claro que con menos accesorios. – no tiene red gigabit. – no tiene los brackets opcionales – no tiene S/PDIF – cuesta aprox. 60.000

Muy parecida a la KT6 DELTA LSR. –1 AGP, 5PCI – soporta Serial ATA – no tiene RAID – tiene sonido 3d de 6 canales con S/PDIF – 4 USB 2.0, 1 puerto LAN (no gigabit) – no tiene S/PDIF – cuesta aprox. 55.000.